Dünyanın En Çok Balık Yiyen Ülkesi

İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası

Dünyanın En Çok Balık Yiyen Ülkesi

Deniz ürünü rekoru!

  1. Dünyada balık ve deniz ürünleri tüketimi hız kesmeden artıyor. Kabuklu deniz canlılarından somona kadar uzanan bu zengin besin grubu, hem lezzeti hem de besleyiciliği ile milyonlarca insanın sofrasında yer alıyor. İşte dünyada en çok balık tüketen ülkeler

    Dünyada balık ve deniz ürünleri tüketimi hız kesmeden artıyor. Kabuklu deniz canlılarından somona kadar uzanan bu zengin besin grubu, hem lezzeti hem de besleyiciliği ile milyonlarca insanın sofrasında yer alıyor. İşte dünyada en çok balık tüketen ülkeler

  2. <p><strong>BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİNE OLAN KÜRESEL İLGİ ARTIYOR</strong></p><p>&#9726;Balık ve deniz ürünleri, yumuşak dokusu, kendine özgü tuzlu aroması ve tazeliğiyle dünyanın dört bir yanında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.</p><p>&#9726;Kabuklu deniz canlılarından somona kadar uzanan bu geniş ürün yelpazesi, hem lezzet hem de besin değeri açısından büyük ilgi görüyor.</p><p>&#9726;Statista verilerine göre küresel <strong><span style="background-color:#FFFFE0">deniz ürünleri sektörü 2025 yılı itibarıyla 671 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda ve pazarın her yıl ortalama %6,35 oranında büyümesi bekleniyor.</span></strong></p>

    BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİNE OLAN KÜRESEL İLGİ ARTIYOR

    ◾Balık ve deniz ürünleri, yumuşak dokusu, kendine özgü tuzlu aroması ve tazeliğiyle dünyanın dört bir yanında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

    ◾Kabuklu deniz canlılarından somona kadar uzanan bu geniş ürün yelpazesi, hem lezzet hem de besin değeri açısından büyük ilgi görüyor.

    ◾Statista verilerine göre küresel deniz ürünleri sektörü 2025 yılı itibarıyla 671 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda ve pazarın her yıl ortalama %6,35 oranında büyümesi bekleniyor.

  3. <p><strong>DÜNYADA EN FAZLA BALIK TÜKETEN ÜLKE: ÇİN</strong></p><p>&#9726;Deniz ürünleri hemen her kültürde önemli bir yere sahip olsa da, toplam tüketim söz konusu olduğunda Çin açık ara lider konumda bulunuyor.</p><p>&#9726;Dünya Nüfus İncelemesi verilerine göre Çin, <strong><span style="background-color:#FFF0F5">yılda 60.541 ton balık tüketerek</span></strong> diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor. Bu rakam,<span style="color:#F0FFF0"></span><span style="background-color:#E6E6FA">yıllık 12.554 ton tüketimle ikinci sırada yer alan Hindistan'ın neredeyse beş katı. Ayrıca Çin, küresel balık ticaretinde de zirvede yer alıyor ve yalnızca bu alandan 104 milyar dolarlık gelir elde ediyor.</span></p>

    DÜNYADA EN FAZLA BALIK TÜKETEN ÜLKE: ÇİN

    ◾Deniz ürünleri hemen her kültürde önemli bir yere sahip olsa da, toplam tüketim söz konusu olduğunda Çin açık ara lider konumda bulunuyor.

    ◾Dünya Nüfus İncelemesi verilerine göre Çin, yılda 60.541 ton balık tüketerek diğer tüm ülkeleri geride bırakıyor. Bu rakam,yıllık 12.554 ton tüketimle ikinci sırada yer alan Hindistan'ın neredeyse beş katı. Ayrıca Çin, küresel balık ticaretinde de zirvede yer alıyor ve yalnızca bu alandan 104 milyar dolarlık gelir elde ediyor.

  4. <p><strong>ÇİN NEDEN BU KADAR FAZLA BALIK TÜKETİYOR?</strong></p><p>&#9726;Her ne kadar Hindistan nüfus açısından Çin'i geçmiş olsa da, Çin mutfağının tarihsel olarak deniz ürünlerine çok daha fazla yer vermesi bu farkı açıklıyor.</p><p>&#9726;Çin'de balık, yalnızca bir besin değil kültürün ve geleneksel mutfağın temel unsurlarından biri. Bu nedenle nüfusunun Hindistan'dan biraz daha az olmasına rağmen, toplam balık tüketiminde çok daha önde yer alması şaşırtıcı değil.</p>

    ÇİN NEDEN BU KADAR FAZLA BALIK TÜKETİYOR?

    ◾Her ne kadar Hindistan nüfus açısından Çin'i geçmiş olsa da, Çin mutfağının tarihsel olarak deniz ürünlerine çok daha fazla yer vermesi bu farkı açıklıyor.

    ◾Çin'de balık, yalnızca bir besin değil kültürün ve geleneksel mutfağın temel unsurlarından biri. Bu nedenle nüfusunun Hindistan'dan biraz daha az olmasına rağmen, toplam balık tüketiminde çok daha önde yer alması şaşırtıcı değil.

  5. <p><strong>ABD VE DİĞER ÜLKELERİN BALIK TÜKETİMİ</strong></p><p>&#9726;Balık tüketiminde Amerika Birleşik Devletleri de ilk sıralarda bulunuyor. Endonezya'nın ardından dördüncü sırada yer alan ABD, yılda<span style="color:#006400"><strong>yaklaşık 7.537 ton balık tüketimiyle</strong></span> dikkat çekiyor. Ancak bu rakamlar, Çin'in ulaştığı seviyenin oldukça gerisinde kalıyor.</p>

    ABD VE DİĞER ÜLKELERİN BALIK TÜKETİMİ

    ◾Balık tüketiminde Amerika Birleşik Devletleri de ilk sıralarda bulunuyor. Endonezya'nın ardından dördüncü sırada yer alan ABD, yıldayaklaşık 7.537 ton balık tüketimiyle dikkat çekiyor. Ancak bu rakamlar, Çin'in ulaştığı seviyenin oldukça gerisinde kalıyor.

  6. <p><strong>KİŞİ BAŞINA EN FAZLA BALIK TÜKETEN ÜLKE: İZLANDA</strong></p><p>&#9726;Toplam tüketimde Çin lider olsa da, kişi başına balık tüketimi söz konusu olduğunda tablo tamamen değişiyor.</p><p>&#9726;Dünya Nüfus İncelemesi raporuna göre bu alanda birincilik İzlanda'ya ait. Çin'de kişi başına <strong><span style="background-color:#E6E6FA">yıllık balık tüketimi 41,5 kilogram iken, İzlanda'da bu miktar 87,1 kilogram ile bunun iki katından fazla.</span></strong></p>

    KİŞİ BAŞINA EN FAZLA BALIK TÜKETEN ÜLKE: İZLANDA

    ◾Toplam tüketimde Çin lider olsa da, kişi başına balık tüketimi söz konusu olduğunda tablo tamamen değişiyor.

    ◾Dünya Nüfus İncelemesi raporuna göre bu alanda birincilik İzlanda'ya ait. Çin'de kişi başına yıllık balık tüketimi 41,5 kilogram iken, İzlanda'da bu miktar 87,1 kilogram ile bunun iki katından fazla.

  7. <p><strong>İZLANDA'DA BALIK: EKONOMİ VE KÜLTÜRÜN TEMELİ</strong></p><p>&#9726;Avrupa'nın en büyük adalarından biri olan İzlanda, tamamen denizlerle çevrili yapısı sayesinde güçlü bir balıkçılık geleneğine sahip.</p>

    İZLANDA'DA BALIK: EKONOMİ VE KÜLTÜRÜN TEMELİ

    ◾Avrupa'nın en büyük adalarından biri olan İzlanda, tamamen denizlerle çevrili yapısı sayesinde güçlü bir balıkçılık geleneğine sahip.

  8. &#9726;Responsible Fisheries'in 2021 raporuna göre balıkçılık sektörü, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına doğrudan <strong><span style="background-color:rgb(255,240,245)">%8,1 oranında katkı sağlıyor. 2020 yılında İzlanda'nın deniz ürünleri ihracatı 600 bin metrik tonun üzerine çıktı ve bu ihracatın %49'unu morina balığı oluşturdu.</span></strong>

    ◾Responsible Fisheries'in 2021 raporuna göre balıkçılık sektörü, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına doğrudan %8,1 oranında katkı sağlıyor. 2020 yılında İzlanda'nın deniz ürünleri ihracatı 600 bin metrik tonun üzerine çıktı ve bu ihracatın %49'unu morina balığı oluşturdu.

  9. <p><strong>İZLANDA MUTFAĞINDA DENİZ ÜRÜNLERİNİN YERİ</strong></p><p>&#9726;Balık ve deniz ürünleri, İzlanda mutfağının temel taşlarından biri. Ülkenin en meşhur yemeği ise fermente köpekbalığı etiyle yapılan hakarl.</p>

    İZLANDA MUTFAĞINDA DENİZ ÜRÜNLERİNİN YERİ

    ◾Balık ve deniz ürünleri, İzlanda mutfağının temel taşlarından biri. Ülkenin en meşhur yemeği ise fermente köpekbalığı etiyle yapılan hakarl.

  10. <p>Cesur damaklar için adeta bir meydan okuma olarak görülen bu lezzetin yanı sıra, kurutulmuş balık atıştırmalığı harofiskur ve ezilmiş morina balığıyla hazırlanan geleneksel plokkfiskur da oldukça popüler.</p><p>&#9726;Deniz ürünlerine bu kadar kolay erişimi olan bir ülkede, kişi başına balık tüketiminde lider olunması son derece doğal görünüyor.</p>

    Cesur damaklar için adeta bir meydan okuma olarak görülen bu lezzetin yanı sıra, kurutulmuş balık atıştırmalığı harofiskur ve ezilmiş morina balığıyla hazırlanan geleneksel plokkfiskur da oldukça popüler.

    ◾Deniz ürünlerine bu kadar kolay erişimi olan bir ülkede, kişi başına balık tüketiminde lider olunması son derece doğal görünüyor.

23 Ocak 2026