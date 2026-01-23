Dünyanın En Çok Balık Yiyen Ülkesi

ÇİN NEDEN BU KADAR FAZLA BALIK TÜKETİYOR?

◾Her ne kadar Hindistan nüfus açısından Çin'i geçmiş olsa da, Çin mutfağının tarihsel olarak deniz ürünlerine çok daha fazla yer vermesi bu farkı açıklıyor.

◾Çin'de balık, yalnızca bir besin değil kültürün ve geleneksel mutfağın temel unsurlarından biri. Bu nedenle nüfusunun Hindistan'dan biraz daha az olmasına rağmen, toplam balık tüketiminde çok daha önde yer alması şaşırtıcı değil.