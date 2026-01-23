İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Büyük Anne Ve Babasıyla Paylaşımları Kalpleri Isıttı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris'te markasını tanıttı!

  1. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bu aralar ekranlara dönüş heyecanı yaşarken bir yandan da annelik gururu yaşıyor.

  2. Aynı Yağmurun Altında dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, Paris'te büyük bir başarıya imza attı.

  3. İç mimar kimliğiyle adından söz ettiren Zehra Çilingiroğlu, kurucusu olduğu markasıyla, Paris'te düzenlenen prestijli Maison&amp;Objet Fuarı'nın signature bölümüne davet edildi.

  4. Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği marka, zamansız ve rafine tasarım anlayışıyla öne çıkarken, genç tasarımcı fuarın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

  5. Paris'te markasını başarıyla temsil eden Çilingiroğlu, fuar sonrası yaptığı paylaşımda duygularını dile getirdi.

  6. Çilingiroğlu, <strong>"Yorucu başladı ama çok güzel bitti. Bu yolculuk kendime bir adım daha yaklaşmama sebep oldu. Farklı bakış açılarıyla büyüdüğüm bir yolun sonu? Marjes Studio olarak Maison&amp;Objet fuarında 5. günün sonuna geldik. Şimdi paketleniyor, çok güzel bir anı olarak kaldı."</strong>sözlerini söyledi.

  7. Marka tanıtımının ardından stantta eşyaların toplandığı anları da videoya alan Zehra Çilingiroğlu, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

  8. Genç tasarımcı, daha sonra babaannesi ve dedesine ait görüntüleri de hesabına ekleyerek takipçilerini duygulandırdı.

  9. Zehra Çilingiroğlu kendisinin ve büyük annesinin bir arada çekildiği pozu takipçilerine sundu.

  10. Çilingiroğlu <strong>"Dedem Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu"</strong> notuyla dedesiyle olan küçüklük fotoğrafını paylaştı.

  11. Zehra Çilingiroğlu, bir dergiye verdiği röportajda yaratıcısı olduğu Marjes Studio'nun felsefesini paylaştı.

  12. Çilingiroğlu markası hakkında <strong>"Marjes trendleri değil, zamansızlığı ve kendi çizgisine saygıyı savunur. Her parçası köklü, ayakları yere basan ve kalıcı bir dünyanın parçasıdır."</strong> sözlerini ifade etti.

23 Ocak 2026