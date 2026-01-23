Büyük Anne Ve Babasıyla Paylaşımları Kalpleri Isıttı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Paris'te markasını tanıttı!
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bu aralar ekranlara dönüş heyecanı yaşarken bir yandan da annelik gururu yaşıyor.
Aynı Yağmurun Altında dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, Paris'te büyük bir başarıya imza attı.
İç mimar kimliğiyle adından söz ettiren Zehra Çilingiroğlu, kurucusu olduğu markasıyla, Paris'te düzenlenen prestijli Maison&Objet Fuarı'nın signature bölümüne davet edildi.
Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği marka, zamansız ve rafine tasarım anlayışıyla öne çıkarken, genç tasarımcı fuarın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Paris'te markasını başarıyla temsil eden Çilingiroğlu, fuar sonrası yaptığı paylaşımda duygularını dile getirdi.
Çilingiroğlu, "Yorucu başladı ama çok güzel bitti. Bu yolculuk kendime bir adım daha yaklaşmama sebep oldu. Farklı bakış açılarıyla büyüdüğüm bir yolun sonu? Marjes Studio olarak Maison&Objet fuarında 5. günün sonuna geldik. Şimdi paketleniyor, çok güzel bir anı olarak kaldı."sözlerini söyledi.
Marka tanıtımının ardından stantta eşyaların toplandığı anları da videoya alan Zehra Çilingiroğlu, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Genç tasarımcı, daha sonra babaannesi ve dedesine ait görüntüleri de hesabına ekleyerek takipçilerini duygulandırdı.
Zehra Çilingiroğlu kendisinin ve büyük annesinin bir arada çekildiği pozu takipçilerine sundu.
Çilingiroğlu "Dedem Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu" notuyla dedesiyle olan küçüklük fotoğrafını paylaştı.
Zehra Çilingiroğlu, bir dergiye verdiği röportajda yaratıcısı olduğu Marjes Studio'nun felsefesini paylaştı.
Çilingiroğlu markası hakkında "Marjes trendleri değil, zamansızlığı ve kendi çizgisine saygıyı savunur. Her parçası köklü, ayakları yere basan ve kalıcı bir dünyanın parçasıdır." sözlerini ifade etti.