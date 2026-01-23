'Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Son Haliyle Gündem Oldu
Şöhretin zirvesindeyken bir anda oyunculuğu bırakan ünlü ismin, şimdilerde bambaşka bir hayatı olduğu ortaya çıktı.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Meraklı Köfteci" filmindeki "Fatma" rolüyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Şöhretin zirvesindeyken bir anda oyunculuğu bırakan ünlü ismin, şimdilerde bambaşka bir hayatı olduğu ortaya çıktı.
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1976 yapımı "Meraklı Köfteci", hem hikayesi hem de oyunculuk performanslarıyla Türk sinemasının klasikleri arasına adını yazdırıyor.
Sevilen filmde Sunal ile başrolü paylaşan ve duru güzelliğiyle hafızalara kazınan Gölgen Bengü, yıllar sonra ortaya çıktı.
"Meraklı Köfteci" filminin yanı sıra Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile "Aslan Bacanak" filmindeki rolüyle de çok beğenilen ünlü isim, bir anda oyunculuğu bırakarak adeta sırra kadem basmıştı.
Kendisine bambaşka bir hayat kuran Bengü'nün Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra North Carolina A&T State University'de yüksek lisans yaparak Clemson University'de doktora eğitimini tamamladığı öğrenildi.
Akademik hayata adım atan ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü ismin, şimdilerde New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.
İşte, ünlü ismin son hali...