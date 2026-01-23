Dünyanın En Çok Telefon Kullanan Ülkesi Belli Oldu!
Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada akıllı telefon kullanımında zirve belli olurken, Türkiye de ilk 20 ülke arasında yer aldı.
Veriler kapsamında gelişmiş ülkelerde nüfusun neredeyse dörtte üçü aktif olarak akıllı telefon kullanıyor.
ŞTE DÜNYANIN EN ÇOK TELEFON KULLANAN ÜLKELER LİSTESİ!
Listede ülkeler ile cep telefonu kullanan kişi sayıları bulunuyor.
20) BİRLEŞİK KRALLIK: 81,6 milyon (2022)
19) TÜRKİYE: 90,3 MİLYON (2022)
18) GÜNEY AFRİKA: 100,3 milyon (2022)
17) MISIR: 103,5 milyon (2022)
15) TAYLAND: 126,4 milyon (2022)
16) ALMANYA: 104,4 milyon (2022)
13) VİETNAM: 137,4 milyon (2022)
14) MEKSİKA: 127,9 milyon (2022)
11) FİLİPİNLER: 166,5 milyon (2022)
12) İRAN: 145,7 milyon (2022)
9) PAKİSTAN: 192,8 milyon (2022)
10) BANGLADEŞ: 180,2 milyon (2022)
7) BREZİLYA: 212,9 milyon (2022)
8) JAPONYA: 207,6 milyon (2022)
5) RUSYA: 245,3 milyon
6) NİJERYA: 222,2 milyon (2022)
3) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 372,7 milyon
4) ENDONEZYA: 316,6 milyon
1) ÇİN: 1,8 milyar
2) HİNDİSTAN: 1,1 milyar