İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Dünyanın En Çok Telefon Kullanan Ülkesi Belli Oldu!

Türkiye kaçıncı sırada?

  1. Dünyada akıllı telefon kullanımında zirve belli olurken, Türkiye de ilk 20 ülke arasında yer aldı.

  2. Veriler kapsamında gelişmiş ülkelerde nüfusun neredeyse dörtte üçü aktif olarak akıllı telefon kullanıyor.

  3. <p><strong>ŞTE DÜNYANIN EN ÇOK TELEFON KULLANAN ÜLKELER LİSTESİ!</strong></p> <p><strong>Listede ülkeler ile cep telefonu kullanan kişi sayıları bulunuyor.</strong></p>

  4. <strong>20) BİRLEŞİK KRALLIK:&nbsp;81,6 milyon (2022)</strong>

  5. 19) TÜRKİYE: 90,3 MİLYON (2022)

  6. 18) GÜNEY AFRİKA:&nbsp;100,3 milyon (2022)

  7. 17) MISIR:&nbsp;103,5 milyon (2022)

  8. <p>15) TAYLAND:&nbsp;126,4 milyon (2022)</p> <p>16) ALMANYA:&nbsp;104,4 milyon (2022)</p>

  9. <p>13) VİETNAM:&nbsp;137,4 milyon (2022)</p> <p>14) MEKSİKA: 127,9 milyon (2022)</p>

  10. <p>11) FİLİPİNLER:&nbsp;166,5 milyon (2022)</p> <p>12) İRAN:&nbsp;145,7 milyon (2022)</p>

  11. <p>9) PAKİSTAN:&nbsp;192,8 milyon (2022)</p> <p>10) BANGLADEŞ:&nbsp;180,2 milyon (2022)</p>

  12. <p>7) BREZİLYA:&nbsp;212,9 milyon (2022)</p> <p>8) JAPONYA:&nbsp;207,6 milyon (2022)</p>

  13. <p>5) RUSYA:&nbsp;245,3 milyon</p> <p>6) NİJERYA:&nbsp;222,2 milyon (2022)</p>

  14. <p>3) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 372,7 milyon</p> <p>4) ENDONEZYA:&nbsp;316,6 milyon</p>

  15. <p>1) ÇİN:&nbsp;1,8 milyar</p> <p>2) HİNDİSTAN:&nbsp;1,1 milyar</p>

23 Ocak 2026