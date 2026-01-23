En Beğenilen Genel Başkan Anketi!

İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
İstanbul'da 100 bin öğrenciye aylık 2 bin TL yemek kartı desteği
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası

En Beğenilen Genel Başkan Anketi!

Listede 10 isim yer aldı zirvedeki isim bomba

  1. ORC Araştırma 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi soruldu. Listede 10 isim yer aldı. Zirvedeki isim ise...

    ORC Araştırma 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi soruldu. Listede 10 isim yer aldı. Zirvedeki isim ise...

  2. ORC Araştırma 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara genel başkanların isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anket sonuçları:

    ORC Araştırma 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara genel başkanların isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anket sonuçları:

  3. Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 10,2

    Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 10,2

  4. Fatih Erbakan: Yüzde12,5

    Fatih Erbakan: Yüzde12,5

  5. Mahmut Arıkan: Yüzde 13,1

    Mahmut Arıkan: Yüzde 13,1

  6. Tuncer Bakırhan: Yüzde 13,9

    Tuncer Bakırhan: Yüzde 13,9

  7. Ümit Özdağ: Yüzde 14,7

    Ümit Özdağ: Yüzde 14,7

  8. Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 17,1

    Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 17,1

  9. Mustafa Destici: Yüzde 17,4

    Mustafa Destici: Yüzde 17,4

  10. Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1

    Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1

  11. Özgür Özel: Yüzde 36,8

    Özgür Özel: Yüzde 36,8

  12. Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5

23 Ocak 2026