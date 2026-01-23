En Beğenilen Genel Başkan Anketi!

ORC Araştırma 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara genel başkanların isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anket sonuçları: