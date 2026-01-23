En Beğenilen Genel Başkan Anketi!
Listede 10 isim yer aldı zirvedeki isim bomba
ORC Araştırma 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi soruldu. Listede 10 isim yer aldı. Zirvedeki isim ise...
ORC Araştırma 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara genel başkanların isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anket sonuçları:
Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 10,2
Fatih Erbakan: Yüzde12,5
Mahmut Arıkan: Yüzde 13,1
Tuncer Bakırhan: Yüzde 13,9
Ümit Özdağ: Yüzde 14,7
Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 17,1
Mustafa Destici: Yüzde 17,4
Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1
Özgür Özel: Yüzde 36,8
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5
23 Ocak 2026