Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Kış Kahvaltısında Olmazsa Olmaz Besinler!

Bağışıklığı koruyan güçlü bir kalkan:

  Proteinlerin onarıcı gücü, antioksidanların koruyucu kalkanı ve bol vitaminli sağlıklı bir kış kahvaltısı, günü zinde ve yüksek bir enerjiyle karşılamanızı sağlar. Kış kahvaltılarını sadece açlığı yatıştıran bir rutinden çıkartarak bedeni içeriden ısıtan, zihni berraklaştıran ve mevsimsel yorgunluğa meydan okuyan bir öğüne dönüştürmek isterseniz; işte mucizevi besinler...

  Kış aylarında soğuk havanın etkisini artırmasıyla beraber bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve hastalıklara karşı korunmak her zamankinden daha önemli. Bağışıklık sisteminizi kış boyu sürecek bir maratona hazırlamanın en önemli yolu ise şifa dolu besinlerle hazırlanan bir sofrayla mümkün.

  Doğru besin gruplarını kahvaltı tabağınıza davet ederek, günü zinde ve yüksek bir enerjiyle karşılayabilirsiniz. Mevsimin sunduğu şifa dolu besinlerle sağlıklı bir kış kahvaltısı için işte mutlaka tüketmeniz gereken besinler...

  Protein açısından zengin, sağlıklı yağlarla hazırlanmış bir kış kahvaltısı, günün ilerleyen saatlerinde daha geç acıkmanızı sağlar. Bu da sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmamıza olanak tanır.

  YEŞİLLİKLER OLMADAN OLMAZ

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak en büyük güç, tabağınızdaki renklerin çeşitliliğinde gizli.

    YEŞİLLİKLER OLMADAN OLMAZ

  C vitamini ve demir içeriğiyle güçlü bir destek sunan bir tutam taze maydanoz, mideyi yatıştıran ve sindirimi kolaylaştıran doğal bileşikler içeren nane ya da yüksek miktarda vitamin ve mineral içeren roka, mutlaka kahvaltı tabağınızda yer almalı.

  Yeşil yapraklı sebzeler, bağışıklık sistemini destekler ve kemik sağlığına faydalı etki sunar.

  C VİTAMİNİ DEPOSU!

Öte yandan C vitamini desteği sunan bir iki dilim portakal veya mandalina da sağlık için koruyucu bir kalkan görevi üstlenir. Dilerseniz portakal, greyfurt ve limonu sıkarak leziz bir sabah içeceği yapabilirsiniz.

    C VİTAMİNİ DEPOSU!

  TAHİN VE PEKMEZ İKİLİSİNE ŞANS VERİN

Doğru besin gruplarını tabağınıza davet ederek, hastalıklara kapıyı kapatabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tahin ve 1 tatlı kaşığı pekmez, kış günlerinde enerji kaynağı olabilir. Kalsiyum, demir ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu ikili, halsizlik ve yorgunluk gibi sorunları da ortadan kaldırabilir.

    TAHİN VE PEKMEZ İKİLİSİNE ŞANS VERİN

  TABAĞINIZA CEVİZ EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Sağlıklı yağlar denildiğinde unutulmaması gereken bir diğer besin ise ceviz! Omega-3 içeriğiyle beyin fonksiyonlarını destekleyen ceviz, hem tokluk hissi verir hem de vücudu korur.

    TABAĞINIZA CEVİZ EKLEMEYİ UNUTMAYIN

  Ayrıca kalsiyum kaynağı olarak bilinen ve leziz tadıyla kahvaltı sofraların baş tacı haline gelen peynir, sağlık için birebir etki sunuyor.  Protein, yağ ve mineral kaynağı olarak besin açısından oldukça zengin olan peynirde yer alan A, D, K vitaminleri ve çinko kemik sağlığına katkıda bulunur.

  Antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı koruyan peynir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

  AKDENİZ'İN ALTINI: ZEYTİN

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan zeytin ise, kalp ve damar sağlığını korur. Hücrelerimiz için gerçek bir koruma kalkanı olan zeytin, düzenli tüketimde odaklanmayı artırır ve hafızayı güçlendirir.

    AKDENİZ'İN ALTINI: ZEYTİN

  Özellikle sabahları tüketilen zeytin, bağırsak hareketliliğini destekleyerek kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır.

  Protein deposu yumurtayı da kahvaltılarınıza dahil etmeyi unutmayın!

24 Ocak 2026