Kış Kahvaltısında Olmazsa Olmaz Besinler!
Bağışıklığı koruyan güçlü bir kalkan:
Proteinlerin onarıcı gücü, antioksidanların koruyucu kalkanı ve bol vitaminli sağlıklı bir kış kahvaltısı, günü zinde ve yüksek bir enerjiyle karşılamanızı sağlar. Kış kahvaltılarını sadece açlığı yatıştıran bir rutinden çıkartarak bedeni içeriden ısıtan, zihni berraklaştıran ve mevsimsel yorgunluğa meydan okuyan bir öğüne dönüştürmek isterseniz; işte mucizevi besinler...
Kış aylarında soğuk havanın etkisini artırmasıyla beraber bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve hastalıklara karşı korunmak her zamankinden daha önemli. Bağışıklık sisteminizi kış boyu sürecek bir maratona hazırlamanın en önemli yolu ise şifa dolu besinlerle hazırlanan bir sofrayla mümkün.
Doğru besin gruplarını kahvaltı tabağınıza davet ederek, günü zinde ve yüksek bir enerjiyle karşılayabilirsiniz. Mevsimin sunduğu şifa dolu besinlerle sağlıklı bir kış kahvaltısı için işte mutlaka tüketmeniz gereken besinler...
Protein açısından zengin, sağlıklı yağlarla hazırlanmış bir kış kahvaltısı, günün ilerleyen saatlerinde daha geç acıkmanızı sağlar. Bu da sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmamıza olanak tanır.
YEŞİLLİKLER OLMADAN OLMAZ
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak en büyük güç, tabağınızdaki renklerin çeşitliliğinde gizli.
C vitamini ve demir içeriğiyle güçlü bir destek sunan bir tutam taze maydanoz, mideyi yatıştıran ve sindirimi kolaylaştıran doğal bileşikler içeren nane ya da yüksek miktarda vitamin ve mineral içeren roka, mutlaka kahvaltı tabağınızda yer almalı.
Yeşil yapraklı sebzeler, bağışıklık sistemini destekler ve kemik sağlığına faydalı etki sunar.
C VİTAMİNİ DEPOSU!
Öte yandan C vitamini desteği sunan bir iki dilim portakal veya mandalina da sağlık için koruyucu bir kalkan görevi üstlenir. Dilerseniz portakal, greyfurt ve limonu sıkarak leziz bir sabah içeceği yapabilirsiniz.
TAHİN VE PEKMEZ İKİLİSİNE ŞANS VERİN
Doğru besin gruplarını tabağınıza davet ederek, hastalıklara kapıyı kapatabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tahin ve 1 tatlı kaşığı pekmez, kış günlerinde enerji kaynağı olabilir. Kalsiyum, demir ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu ikili, halsizlik ve yorgunluk gibi sorunları da ortadan kaldırabilir.
TABAĞINIZA CEVİZ EKLEMEYİ UNUTMAYIN
Sağlıklı yağlar denildiğinde unutulmaması gereken bir diğer besin ise ceviz! Omega-3 içeriğiyle beyin fonksiyonlarını destekleyen ceviz, hem tokluk hissi verir hem de vücudu korur.
Ayrıca kalsiyum kaynağı olarak bilinen ve leziz tadıyla kahvaltı sofraların baş tacı haline gelen peynir, sağlık için birebir etki sunuyor. Protein, yağ ve mineral kaynağı olarak besin açısından oldukça zengin olan peynirde yer alan A, D, K vitaminleri ve çinko kemik sağlığına katkıda bulunur.
Antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı koruyan peynir, bağışıklık sistemini güçlendirir.
AKDENİZ'İN ALTINI: ZEYTİN
Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan zeytin ise, kalp ve damar sağlığını korur. Hücrelerimiz için gerçek bir koruma kalkanı olan zeytin, düzenli tüketimde odaklanmayı artırır ve hafızayı güçlendirir.
Özellikle sabahları tüketilen zeytin, bağırsak hareketliliğini destekleyerek kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır.
Protein deposu yumurtayı da kahvaltılarınıza dahil etmeyi unutmayın!