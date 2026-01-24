Milyoner'de Şaşırtan Anlar: Genç Yarışmacı İlk Soruda Elendi!
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', son bölümüyle ilgi odağı haline geldi. 24 yaşındaki genç bir yarışmacı, heyecanına yenik düşerek ilk soruda verdiği yanıtla izleyenleri şaşkına çevirdi.
ATV ekranlarının fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden eğlenceli anları ekranlara taşıyan yarışmanın son bölümü, sosyal medyada yine çok konuşuldu.
Programın son bölümünde performansıyla adından söz ettiren Selin Kuranoğulları, ilk soruda elenerek herkesi şaşkına çevirdi.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Selin Hanım, yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.
"Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusuyla karşılaşan 24 yaşındaki yarışmacı, "8", "4", "2" ve "1" cevapları arasında bir süre düşündü.
Heyecan olduğu gözlerden kaçmayan yarışmacı, joker haklarını kullanmadan yanıt verme kararı aldı.
"C" şıkkı "2" seçeneğinde karar kılan yarışmacı, sonucu görünce ise büyük bir şok yaşadı.
Doğru yanıt "B" şıkkı "4" olacaktı.
Yanlış cevap sonrası hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yarışmacı, ödül alamadan Milyoner'e veda etti.