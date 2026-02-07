2026 yılına damga vuracak 5 otomobil açıklandı!

3. RİVİAN R2

Rivian?ın daha küçük SUV modeli R2?nin bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor. 45 bin dolardan başlayan fiyatıyla, şu anda satışta olan 70 bin doların üzerindeki modellerine kıyasla daha ulaşılabilir bir seçenek olacak. R3 elektrikli crossover ise daha cazip görünse de piyasaya çıkışı yakın zamanda planlanmıyor.