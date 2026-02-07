2026 yılına damga vuracak 5 otomobil açıklandı!

Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda

2026 Yılına Damga Vuracak 5 Otomobil Açıklandı!

2026 yılına damga vuracak 5 otomobil açıklandı!

  1. ABD merkezli otomotiv yayını Car and Driver, 2026?da satışa sunulması planlanan yeni modelleri bir araya getirdi. Listede, Ferrari?nin ilk tamamen elektrikli aracı da dahil olmak üzere beş farklı otomobil yer alıyor

    ABD merkezli otomotiv yayını Car and Driver, 2026?da satışa sunulması planlanan yeni modelleri bir araya getirdi. Listede, Ferrari?nin ilk tamamen elektrikli aracı da dahil olmak üzere beş farklı otomobil yer alıyor

  2. Ünlü otomotiv dergisi, 2026 yılında yollara çıkması beklenen ve otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modelleri derledi.

    Ünlü otomotiv dergisi, 2026 yılında yollara çıkması beklenen ve otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modelleri derledi.

  3. İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!

    İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!

  4. 1) RAM 1500 TRX <p> Ram?in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor. 750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023?te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.

    1) RAM 1500 TRX

    Ram?in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor. 750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023?te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.

  5. 3) BMW 3 SERİES EV <p> BMW, bu yıl popüler 3 Serisi?nin elektrikli versiyonları olan iX3 SUV ve sedan modellerini tanıtacak. Bu araçların satışa bu yıl mı yoksa önümüzdeki yılın başında mı sunulacağı henüz netleşmedi. Car and Driver?a göre, 3 Serisi elektrikli modellerin menzili 400 mil olacak.

    3) BMW 3 SERİES EV

    BMW, bu yıl popüler 3 Serisi?nin elektrikli versiyonları olan iX3 SUV ve sedan modellerini tanıtacak. Bu araçların satışa bu yıl mı yoksa önümüzdeki yılın başında mı sunulacağı henüz netleşmedi. Car and Driver?a göre, 3 Serisi elektrikli modellerin menzili 400 mil olacak.

  6. 3. RİVİAN R2 <p> Rivian?ın daha küçük SUV modeli R2?nin bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor. 45 bin dolardan başlayan fiyatıyla, şu anda satışta olan 70 bin doların üzerindeki modellerine kıyasla daha ulaşılabilir bir seçenek olacak. R3 elektrikli crossover ise daha cazip görünse de piyasaya çıkışı yakın zamanda planlanmıyor.

    3. RİVİAN R2

    Rivian?ın daha küçük SUV modeli R2?nin bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor. 45 bin dolardan başlayan fiyatıyla, şu anda satışta olan 70 bin doların üzerindeki modellerine kıyasla daha ulaşılabilir bir seçenek olacak. R3 elektrikli crossover ise daha cazip görünse de piyasaya çıkışı yakın zamanda planlanmıyor.

  7. 4. FERRARİ ELETTRİCA <p> Ferrari, bu yıl ilk elektrikli otomobili Elettrica?yı tanıtıyor. Car and Driver?a göre modelin bir SUV olması bekleniyor. Araç hakkında pek çok detay hala gizli tutuluyor. Fakat Ferrari Elettrica?nın 0?dan 100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında çıkacağını açıkladı.

    4. FERRARİ ELETTRİCA

    Ferrari, bu yıl ilk elektrikli otomobili Elettrica?yı tanıtıyor. Car and Driver?a göre modelin bir SUV olması bekleniyor. Araç hakkında pek çok detay hala gizli tutuluyor. Fakat Ferrari Elettrica?nın 0?dan 100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında çıkacağını açıkladı.

  8. 5) SLATE TRUCK <p> Slate Truck?un ilk kez 2026?nın sonlarında satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli pickup?ın fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olacak. Aracın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump?ın elektrikli otomobil teşviklerini kaldırmasından önce uygun fiyatlı olacağı öngörülüyordu.

    5) SLATE TRUCK

    Slate Truck?un ilk kez 2026?nın sonlarında satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli pickup?ın fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olacak. Aracın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump?ın elektrikli otomobil teşviklerini kaldırmasından önce uygun fiyatlı olacağı öngörülüyordu.

7 Şubat 2026