Yüzde 38 Daha Güçlü Bir Hafıza

ALZHEIMER VE BİLİŞSEL BOZUKLUKTA GECİKME ETKİSİ

Neurology dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, zihinsel açıdan en aktif yüzde 10'luk grup, en az aktif gruba kıyasla Alzheimer riskinde yüzde 38, hafif bilişsel bozukluk riskinde ise yüzde 36 daha düşük oran gösteriyor.

Yaşam boyu zihinsel faaliyet seviyesi en yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığının ortalama görülme yaşı 94 olarak kaydedilirken, en düşük grupta bu yaş 88 olarak belirlendi. Bu durum, hastalığın başlangıcında 5 yıldan fazla gecikmeye işaret ediyor.

Hafif bilişsel bozukluk vakalarında ise bu gecikmenin 7 yıla kadar uzayabildiği belirtiliyor.