Yüzde 38 Daha Güçlü Bir Hafıza
Rush Üniversitesi açıkladı! Okuma yazma demans riskini azaltıyor
Bilimsel bir çalışma, okuma, yazma ve yeni diller öğrenme gibi zihni aktif tutan faaliyetlerin demans riskini yüzde 38 oranında azaltabileceğini gösteriyor. The Guardian'da yer alan araştırmaya göre, bu tür alışkanlıklar dünya genelinde milyonlarca kişinin hastalığı önlemesine ya da başlangıcını geciktirmesine katkı sağlayabilir.
Demans, küresel ölçekte en ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu hastalıkla yaşayan kişi sayısının 2050 yılına kadar üç kat artarak 150 milyonu geçeceğini öngörüyor.
Artışın, gelecekte sağlık sistemleri ve sosyal bakım hizmetleri üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceği ifade ediliyor.
YAŞAM BOYU ZİHİNSEL UYARIMIN ÖNEMİ
Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görev yapan araştırmacı Andrea Zammit, ileri yaşlardaki bilişsel sağlığın, hayat boyunca karşılaşılan entelektüel uyaranlarla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.
Araştırmada, başlangıç aşamasında demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 80 olan 1.939 kişi yaklaşık sekiz yıl boyunca izleniyor.
Katılımcıların bilişsel alışkanlıkları üç farklı yaşam dönemine göre değerlendiriliyor:
18 yaş öncesi: Kitap okuma sıklığı, evde gazete ve atlas gibi kaynakların bulunması, yabancı dil eğitimi
Orta yaş dönemi: Kütüphane kartı kullanımı, müze ziyaretleri, süreli yayın abonelikleri
İleri yaş dönemi: Okuma, yazma ve oyun oynama alışkanlıkları
ALZHEIMER VE BİLİŞSEL BOZUKLUKTA GECİKME ETKİSİ
Neurology dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, zihinsel açıdan en aktif yüzde 10'luk grup, en az aktif gruba kıyasla Alzheimer riskinde yüzde 38, hafif bilişsel bozukluk riskinde ise yüzde 36 daha düşük oran gösteriyor.
Yaşam boyu zihinsel faaliyet seviyesi en yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığının ortalama görülme yaşı 94 olarak kaydedilirken, en düşük grupta bu yaş 88 olarak belirlendi. Bu durum, hastalığın başlangıcında 5 yıldan fazla gecikmeye işaret ediyor.
Hafif bilişsel bozukluk vakalarında ise bu gecikmenin 7 yıla kadar uzayabildiği belirtiliyor.