Hurda teşviki ne zaman çıkacak? ÖTV'siz araç listesi...

Hurda teşviki ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi?

2026 hurda teşvikiyle ilgili teklifin henüz yasalaşmadığı, TBMM gündemine gelmesinin beklendiği belirtiliyor. Resmi Gazete?de yayımlanmış bir düzenleme bulunmuyor. Ancak sektör temsilcileri, teklifin hayata geçmesi halinde otomotiv piyasasında ciddi hareketlilik yaşanacağını ifade ediyor.

Teklifin iki temel ayağı bulunuyor:

-Eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi

-Yerli üretim araç satışlarının artırılması

-Ayrıca sosyal destek boyutuyla, geniş ailelerin ilk kez araç sahibi olması da hedefleniyor.