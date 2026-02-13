Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Hurda Teşviki Ne Zaman Çıkacak? ÖTV'siz Araç Listesi...

Hurda teşviki ne zaman çıkacak? ÖTV'siz araç listesi...

  1. Hurda teşviki 2026 ÖTV?siz araç düzenlemesi milyonlarca araç sahibinin gündeminde. 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini hedefleyen yeni teklif ile hem otomotiv sektörünün canlandırılması hem de dar gelirli ve çok çocuklu ailelerin ilk kez sıfır kilometre araç sahibi olması amaçlanıyor.

  2. Hurda teşviki 2026 düzenlemesiyle 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim modellerde ÖTV indirimi veya muafiyeti sağlanması planlanıyor. Düzenleme çıkarsa Togg ve birçok yerli üretim model Hurda teşviki ile alınabilecek ÖTV'siz araçlar listesinde yer alacak.

  3. Teklifin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Hurda teşviki 2026 son durum ne? ÖTV?siz araç yasası çıktı mı, Meclis?ten geçti mi? 25 yaş üstü araçlara hurda indirimi ve Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar listesi haberimizde.

  Hurda teşviki 2026 nedir, kimleri kapsıyor?

Kulislerde konuşulan düzenlemeye göre; 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye?de üretilen ve belirli yerlilik oranını sağlayan sıfır kilometre araçlarda ÖTV avantajından yararlanabilecek.

?İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı? adıyla anılan taslakta, en az 3 çocuklu ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelere ÖTV?siz yerli otomobil imkanı sunulması öngörülüyor. Düzenleme çıkarsa Togg ve birçok yerli üretim model listede yer alacak.

    Hurda teşviki 2026 nedir, kimleri kapsıyor?

    Kulislerde konuşulan düzenlemeye göre; 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye?de üretilen ve belirli yerlilik oranını sağlayan sıfır kilometre araçlarda ÖTV avantajından yararlanabilecek.

    ?İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı? adıyla anılan taslakta, en az 3 çocuklu ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelere ÖTV?siz yerli otomobil imkanı sunulması öngörülüyor. Düzenleme çıkarsa Togg ve birçok yerli üretim model listede yer alacak.

  Hurda teşviki ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi?

2026 hurda teşvikiyle ilgili teklifin henüz yasalaşmadığı, TBMM gündemine gelmesinin beklendiği belirtiliyor. Resmi Gazete?de yayımlanmış bir düzenleme bulunmuyor. Ancak sektör temsilcileri, teklifin hayata geçmesi halinde otomotiv piyasasında ciddi hareketlilik yaşanacağını ifade ediyor. 

Teklifin iki temel ayağı bulunuyor:

-Eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi
-Yerli üretim araç satışlarının artırılması
-Ayrıca sosyal destek boyutuyla, geniş ailelerin ilk kez araç sahibi olması da hedefleniyor.

    Hurda teşviki ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi?

    2026 hurda teşvikiyle ilgili teklifin henüz yasalaşmadığı, TBMM gündemine gelmesinin beklendiği belirtiliyor. Resmi Gazete?de yayımlanmış bir düzenleme bulunmuyor. Ancak sektör temsilcileri, teklifin hayata geçmesi halinde otomotiv piyasasında ciddi hareketlilik yaşanacağını ifade ediyor.

    Teklifin iki temel ayağı bulunuyor:

    -Eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi
    -Yerli üretim araç satışlarının artırılması
    -Ayrıca sosyal destek boyutuyla, geniş ailelerin ilk kez araç sahibi olması da hedefleniyor.

  Hurda teşviki fiyat listesi

ÖTV muafiyeti veya indirimi uygulanması halinde araç fiyatlarında ciddi düşüş yaşanabilir. Özellikle giriş segmenti modellerde yüz binlerce liralık avantaj oluşabileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra düşük faizli kredi ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin de pakete dahil edilebileceği konuşuluyor.

    Hurda teşviki fiyat listesi

    ÖTV muafiyeti veya indirimi uygulanması halinde araç fiyatlarında ciddi düşüş yaşanabilir. Özellikle giriş segmenti modellerde yüz binlerce liralık avantaj oluşabileceği belirtiliyor.

    Bunun yanı sıra düşük faizli kredi ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin de pakete dahil edilebileceği konuşuluyor.

  Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar 2026

Teklifte konuşulan kriterlere göre yerlilik oranı %40 ve üzeri olan ve Türkiye?de üretilen modeller kapsama girebilir. Gündemde adı geçen bazı modeller şöyle:

Togg T10X
Toyota C-HR
Hyundai Bayon
Hyundai i20

    Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar 2026

    Teklifte konuşulan kriterlere göre yerlilik oranı %40 ve üzeri olan ve Türkiye?de üretilen modeller kapsama girebilir. Gündemde adı geçen bazı modeller şöyle:

    Togg T10X
    Toyota C-HR
    Hyundai Bayon
    Hyundai i20

  Hyundai i10 

Ford Tourneo Custom 

Ford Transit / E-Transit 

Fiat Fiorino 

Fiat Egea Cross 

Fiat Egea 

Volkswagen Transporter 

Kesin liste, yasa yürürlüğe girdikten sonra netleşecek.

    Hyundai i10

    Ford Tourneo Custom

    Ford Transit / E-Transit

    Fiat Fiorino

    Fiat Egea Cross

    Fiat Egea

    Volkswagen Transporter

    Kesin liste, yasa yürürlüğe girdikten sonra netleşecek.

13 Şubat 2026