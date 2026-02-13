Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenecek Mi, Nerelerde Görülecek?
Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte?
-
Güneş tutulması ne zaman 2026? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi, nerelerden izlenecek? soruları günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Son zamanların en büyük doğa olaylarından olan Güneş tutulması için geri sayım başladı. TÜBİTAK 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre Güneş tutulması, Şubat ayında gerçekleşecek. Amerika semalarında "ateş çemberi" olarak da anılan halkalı Güneş tutulması, gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturacak. Doğa tutkunları ve astrolojiyle yakından ilgilenenler Kova burcunda meydana gelecek tutulmanın günü ve saati araştırıyor. Peki, Güneş tutulması saat kaçta, hangi tarihte? İşte, Güneş tutulması tarihi ve konu hakkında ayrıntılar.
-
2026 yılının önemli gök olaylarından olan Halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da gerçekleşecek.
-
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Dünya genelinde, 17 Şubat?ta gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulması, ülkemizden görülemeyecek.
Yalnızca Antarktika üzerinde görülebilecek. Bununla birlikte, kısmi tutulma Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) izlenebilecek.
-
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.
-
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı güneş tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
-
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Parçalı ve halkalı Güneş tutulmalarının izlenmesi, özel göz koruması gerektirir. Güneş diski, ancak Güneş ışınımının zararlı bölümünün uygun şekilde filtrelenmesi ile güvenli olarak izlenebilir. Güneş gözlükleri, yeterli olmadığından uygun değildir. Ancak uygun olarak tasarlanıp üretilmiş sertifikalı Güneş filtreleri Güneş tutulmasının doğrudan izlenmesi için güvenli olabilir.
Güneş diskinin en güvenli izlenme yöntemi, projeksiyondur. Bu yöntem, Güneş görüntüsünün, dürbün, teleskop ya da dip kısmında yaklaşık 1 mm çapında bir delik açılmış bir karton kutu kullanılarak beyaz bir kağıda düşürülmesi ile gerçekleştirilebilir. Güneş'in bu şekilde yansıtılmış görüntüsü güvenle izlenebilir.
Parçalı tutulma sırasında, Güneş'in ne kadarının örtüldüğüne bağlı olarak havada kararma fark edilebilir. Ancak Güneş koronası (taç tabaka) görünmez. Güneş'in yaklaşık üçte ikisi veya daha çoğu örtüldüğünde gün ışığının solduğu anlaşılabilir.