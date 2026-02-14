Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Sevdiğim Sensin İlk Bölümü İle Milyonları Ekrana Kilitledi...

  1. Star TV?nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, dün akşama damga vurdu. Başrollerde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizi ilk bölümü ile büyük beğeni topladı.

  2. Dün akşam ilk bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde başrolü Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.

  3. Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle?nin yaşadıklarını konu alan dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada viral oldu.

  4. Seyirciler yönetmenliğini Gökçen Usta?nın üstlendiği diziye tam puan verdi. Sevdiğim Sensin" dizisi ilk bölümüyle; Total grubunda 6.24 izlenme oranı ve 16.42 izlenme payı, AB?de 4.63 izlenme oranı ve 13.43 izlenme payı, ABC1?de ise 5.84 izlenme oranı ve 15.43 izlenme payı elde etti.

  5. Oyuncular; Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven,

  6. Sevdiğim Sensin hikayesi: Askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle?nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda, Dicle?nin Erkan?la evlendikten sonra İstanbul?a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor.

  7. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan?ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle?nin masumiyetini, Erkan?ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

