Sevdiğim Sensin İlk Bölümü İle Milyonları Ekrana Kilitledi...

Sevdiğim Sensin ilk bölümü ile milyonları ekrana kilitledi...
Star TV?nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, dün akşama damga vurdu. Başrollerde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizi ilk bölümü ile büyük beğeni topladı.
Dün akşam ilk bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde başrolü Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle?nin yaşadıklarını konu alan dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada viral oldu.
Seyirciler yönetmenliğini Gökçen Usta?nın üstlendiği diziye tam puan verdi. Sevdiğim Sensin" dizisi ilk bölümüyle; Total grubunda 6.24 izlenme oranı ve 16.42 izlenme payı, AB?de 4.63 izlenme oranı ve 13.43 izlenme payı, ABC1?de ise 5.84 izlenme oranı ve 15.43 izlenme payı elde etti.
Oyuncular; Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven,
Sevdiğim Sensin hikayesi: Askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle?nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda, Dicle?nin Erkan?la evlendikten sonra İstanbul?a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor.
Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan?ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle?nin masumiyetini, Erkan?ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.