Kiviyi Saniyeler İçinde Kabuğundan Ayırıyor!

Sebze soyacağı denildiğinde çoğu kişinin aklına sadece patates ya da havuç geliyor. Oysa bu pratik mutfak gereci meyvelerde de oldukça etkili. Kivi kabuğunu kontrollü bir şekilde ayırmanızı sağlıyor. Özellikle eliniz bıçak kullanırken rahat değilse bu yöntem daha güvenli bir alternatif sunuyor. İnce ve eşit bir soyma sağladığı için besin kaybı da minimuma iniyor.