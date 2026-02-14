Kiviyi Saniyeler İçinde Kabuğundan Ayırıyor!
Bir su bardağı işi çözüyor
-
Besin değeri açısından baktığınızda kivi adeta bir C vitamini deposu. Orta boy bir kivi günlük C vitamini ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabiliyor. Bu da bağışıklık sisteminin desteklenmesi anlamına geliyor. İçerdiği lif sayesinde sindirim sistemine katkı sağlıyor...
-
Öncelikle kivinin sertlik derecesi nasıl bir yöntem kullanmanız gerektiğini belirler. Eğer kivi henüz tam olgunlaşmadıysa ve dokunduğunuzda sert hissediliyorsa klasik yöntemler oldukça işe yarıyor. Bıçak ya da sebze soyacağıyla yukarıdan aşağıya doğru ince şeritler halinde soyabilirsiniz.
-
Sebze soyacağı denildiğinde çoğu kişinin aklına sadece patates ya da havuç geliyor. Oysa bu pratik mutfak gereci meyvelerde de oldukça etkili. Kivi kabuğunu kontrollü bir şekilde ayırmanızı sağlıyor. Özellikle eliniz bıçak kullanırken rahat değilse bu yöntem daha güvenli bir alternatif sunuyor. İnce ve eşit bir soyma sağladığı için besin kaybı da minimuma iniyor.
-
Asıl şaşırtıcı yöntem ise yumuşak ve olgun kiviler için geçerli. Eğer kivi bastırdığınızda hafifçe içe çöküyorsa onu soymak için bıçakla uğraşmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şey sıradan bir su bardağı. Kiviyi ortadan ikiye kesin. Ardından yarısını alın ve kabuğun alt kısmını bardağın kenarına yerleştirin. Meyveyi yavaşça aşağı doğru itin.
-
Kivi hakkında az bilinen bir başka bilgi de kabuğunun aslında yenilebilir olması. İnce tüylü yapısı birçok kişiye rahatsız edici gelse de kabuk kısmında da lif bulunuyor. İyi yıkandığında ve ince doğrandığında bazı kişiler kiviyi kabuğuyla birlikte tüketmeyi tercih ediyor.
-
Uzmanlar kivinin düzenli tüketiminin cilt sağlığına da katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Yüksek C vitamini içeriği kolajen üretimini destekliyor. Bu da daha parlak ve canlı bir görünüm anlamına geliyor. Lif oranının yüksek olması tokluk hissini artırabiliyor.
-
Saklama koşulları da en az soyma yöntemi kadar önemli. Sert kivileri oda sıcaklığında birkaç gün bekleterek olgunlaştırabilirsiniz. Daha hızlı sonuç almak isterseniz elma ya da muzla aynı poşette bekletmek işe yarayabilir. Olgunlaşan kivileri ise buzdolabında muhafaza ederek tazeliğini biraz daha uzun süre koruyabilirsiniz.