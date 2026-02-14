Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!

Ramazana Sayılı Günler Kaldı! Oruç Tutarken Bunu Riske Atmayın

  1. Öğün sayısı azalıyor <p> Ramazan ayında öğün sayısının azalması ve besin alımının iftar ile sahur arasındaki sınırlı zaman dilimine sıkışmasının, vücudun enerji harcamasını azaltmaya yönelik fizyolojik uyum mekanizmalarını tetiklediğini söyleyen Dr. Özekinci, bunun kan glikoz düzeylerinde erken düşüş, bilişsel performansta azalma ve sindirim sistemi fonksiyonlarında bozulma riskini artırabileceğini ifade etti.

    Ramazan ayında öğün sayısının azalması ve besin alımının iftar ile sahur arasındaki sınırlı zaman dilimine sıkışmasının, vücudun enerji harcamasını azaltmaya yönelik fizyolojik uyum mekanizmalarını tetiklediğini söyleyen Dr. Özekinci, bunun kan glikoz düzeylerinde erken düşüş, bilişsel performansta azalma ve sindirim sistemi fonksiyonlarında bozulma riskini artırabileceğini ifade etti.

  2. Posa açısından zengin gıdalar gün boyu tokluk sağlar<p> Gece saatlerinde metabolizma hızının doğal olarak yavaşladığını belirten Dr. Özekinci, sahurda ağır ve yağlı besinlerin yağ depolanmasını artırabileceğini, protein ve posa açısından zengin gıdaların ise mide boşalma süresini uzatarak gün boyu tokluk sağladığını aktardı. Sahurda yumurta, süt ve süt ürünleri, tam tahıllar ve zeytinyağlı sebze yemekleri önerilirken, işlenmiş et ürünleri, hamur işleri ve fazla tuzlu gıdalardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

    Gece saatlerinde metabolizma hızının doğal olarak yavaşladığını belirten Dr. Özekinci, sahurda ağır ve yağlı besinlerin yağ depolanmasını artırabileceğini, protein ve posa açısından zengin gıdaların ise mide boşalma süresini uzatarak gün boyu tokluk sağladığını aktardı. Sahurda yumurta, süt ve süt ürünleri, tam tahıllar ve zeytinyağlı sebze yemekleri önerilirken, işlenmiş et ürünleri, hamur işleri ve fazla tuzlu gıdalardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

  3. İftara hafif besinlerle başlanmalı<p> Uzun açlığın ardından iftarda hızlı ve yüksek miktarda besin tüketiminin ani insülin yanıtına ve mide sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Özekinci, iftara hafif besinlerle başlanması ve ana öğüne geçmeden önce kısa bir ara verilmesi gerektiğini söyledi. Glisemik indeksi yüksek rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi, kan şekeri dalgalanmalarını azaltıyor

    Uzun açlığın ardından iftarda hızlı ve yüksek miktarda besin tüketiminin ani insülin yanıtına ve mide sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Özekinci, iftara hafif besinlerle başlanması ve ana öğüne geçmeden önce kısa bir ara verilmesi gerektiğini söyledi. Glisemik indeksi yüksek rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi, kan şekeri dalgalanmalarını azaltıyor

  4. Sıvı alımı ihmal edilmemeli <p> Sıvı alımının Ramazan ayında ihmal edildiğini hatırlatan Dr. Özekinci, iftar ile sahur arasında günlük 2?2,5 litre su tüketiminin sıvı-elektrolit dengesi için gerekli olduğunu vurguladı. Ayran, kefir ve şekersiz bitki çayları sıvı alımını desteklerken, şekerli ve yoğun kafeinli içecekler yerine geçemiyor. Azalan fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerini yavaşlatabildiğini ifade eden Özekinci, posa içeriği yüksek gıdaların tüketilmesini ve iftardan 1-2 saat sonra yapılacak hafif yürüyüşleri önerdi.

    Sıvı alımının Ramazan ayında ihmal edildiğini hatırlatan Dr. Özekinci, iftar ile sahur arasında günlük 2?2,5 litre su tüketiminin sıvı-elektrolit dengesi için gerekli olduğunu vurguladı. Ayran, kefir ve şekersiz bitki çayları sıvı alımını desteklerken, şekerli ve yoğun kafeinli içecekler yerine geçemiyor. Azalan fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerini yavaşlatabildiğini ifade eden Özekinci, posa içeriği yüksek gıdaların tüketilmesini ve iftardan 1-2 saat sonra yapılacak hafif yürüyüşleri önerdi.

  5. ?Hem ruhsal hem de fiziksel iyilik halini güçlendiren bir fırsat?<p> Diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı bulunan bireyler, gebeler, emziren kadınlar ve gelişim çağındaki çocukların oruç tutmadan önce mutlaka hekim danışmanlığı alması gerektiğini belirten Dr. Özekinci, kişiye özel beslenme planı olmadan oruç tutulmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Dr. Ayden Özekinci, Ramazan ayının bilimsel beslenme ilkeleri doğrultusunda planlandığında, metabolik dengeyi destekleyen ve genel sağlık durumunu olumlu etkileyen bir süreç olabileceğini ifade ederek, bu dönemin hem ruhsal hem de fiziksel iyilik halini güçlendiren bir fırsat olduğunu vurguladı.

    Diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı bulunan bireyler, gebeler, emziren kadınlar ve gelişim çağındaki çocukların oruç tutmadan önce mutlaka hekim danışmanlığı alması gerektiğini belirten Dr. Özekinci, kişiye özel beslenme planı olmadan oruç tutulmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Dr. Ayden Özekinci, Ramazan ayının bilimsel beslenme ilkeleri doğrultusunda planlandığında, metabolik dengeyi destekleyen ve genel sağlık durumunu olumlu etkileyen bir süreç olabileceğini ifade ederek, bu dönemin hem ruhsal hem de fiziksel iyilik halini güçlendiren bir fırsat olduğunu vurguladı.

14 Şubat 2026