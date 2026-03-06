Altın Ne Zaman Alınmalı?
Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelen haberler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. Haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Belirsizliklerin etkisiyle 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kazanan ve ve art arda rekor seviyelere ulaşan altında haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 değer kaybı var. Yatırımcı altın ve gümüş fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.
Kıymetli metaller piyasasının toparlanmasıyla gümüş ons başına 84 dolara doğru yükseldi, ancak Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanması ve enflasyon endişelerinin artması nedeniyle yatırımcıların dolara yönelmesiyle hafta boyunca %10'dan fazla değer kaybetme yolunda ilerlemeye devam etti.
"SAVAŞ BİTTİĞİ ZAMAN ALTIN"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın için şu sözleri kullandı:
"Hafta sonu altın fiyatları, gümüş fiyatları yükselecek, daha önlenemez bir yükseliş trendler olacak diye bir kanı vardı yatırımcılar tarafında. Hiç kimse altın talebinde bulunmadı ve dolayısıyla da o beklenen düşüşler gerçekleşmiş oldu.
"Bugün savaş varken gerileyen altın savaş bittiği zaman yeni bir yükseliş dalgısı bekliyorum altın tarafında"
2027 yılında gümüşün şu ana göre daha iyi olabileceğini belirten Memiş, "2026 yılında gümüş şampiyon olamayacak altın şampiyon olacak. Gümüş tarafıyla bizim işimiz bitti. Biz kenarda sessizce beklemeye devam ediyoruz. Aynı düşüncemiz geçerliğini koruyor. Ama 2027 yılında yine büyük bir ihtimalle 200 dolar hedef konunda olabilir" şeklinde konuştu.