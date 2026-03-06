Altın Ne Zaman Alınmalı?

"SAVAŞ BİTTİĞİ ZAMAN ALTIN"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı YouTube yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın için şu sözleri kullandı:

"Hafta sonu altın fiyatları, gümüş fiyatları yükselecek, daha önlenemez bir yükseliş trendler olacak diye bir kanı vardı yatırımcılar tarafında. Hiç kimse altın talebinde bulunmadı ve dolayısıyla da o beklenen düşüşler gerçekleşmiş oldu.