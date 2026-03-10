Ünlü İsmin Son Hali
Taburcu olduktan sonra ilk görüntülendi!
Kalp krizi nedeniyle şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilen usta sanatçı Hakan Taşıyan ilk kez görüntülendi.
Yaklaşık üç hafta önce kalp krizi nedeniyle hastanaye kaldırılan usta sanatçı Hakan Taşıyan yoğun bakı sürecini atlattı.
Tedavi edildikten sonra taburzu edilen 52 yaşındaki usta sanatçı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilşkin açıklamada bulunmuştu.
GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI Sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla hayranalrını rahatlatan Tasşıyan İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi.
Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi.