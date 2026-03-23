Araç İçi Telefon Tutucu Yasak Mı?
Araç İçi Telefon Tutucu Yasak Mı?

Cezası var mı? Açıklama geldi!

    İçişleri Bakanlığı, araç içi telefon tutucuların yasaklandığı ve sürücülere yüksek para cezaları uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Mevcut durumda telefon tutuculara ilişkin herhangi bir yasak ya da cezai uygulama bulunmuyor.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardındanİçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez'in 19 Mart'ta X hesabı üzerinden yaptığı açıklama, tartışmalara son noktayı koydu. Öymez, telefon tutuculara yönelik yasak ve ağır cezalar iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

    Açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Araçlardaki telefon tutucuların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr talimatıyla uygulama yönetmeliği hazırlığı devam ediyor. Vatandaşlarımız, Bakanlık açıklamaları dışındaki spekülasyonlara itibar etmemeli."

    İDDİALAR KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

    Son günlerde sosyal medya ve bazı haber platformlarında hızla yayılan iddialar, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Paylaşımlarda, araç içinde kullanılan telefon tutucuların yasaklandığı, bu kurala uymayanlara yüksek para cezaları kesileceği ve hatta araç bağlama gibi yaptırımlar uygulanacağı öne sürüldü. Özellikle 21 bin TL'ye kadar ceza uygulanacağı iddiası geniş yankı buldu.

    MEVCUT UYGULAMA NE DİYOR?

    Şu an yürürlükte olan kurallara göre, araç kullanırken sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde telefonla ilgilenmesi zaten yasak. Ancak bu durum, telefon tutucuların kullanımının tamamen yasak olduğu anlamına gelmiyor.

    Uzmanlar, sürücülerin telefonlarını sabit bir tutucu ile kullanmasının, elde kullanımına kıyasla daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor.

23 Mart 2026