USB Bellek Kullanan Herkesin Ortak Hatası!
USB bellek kullananlar dikkat!
Pek çok kişinin fark etmeden yaptığı basit hatalar, bu verilerin saniyeler içinde geri dönüşü olmayacak şekilde kaybolmasına neden olabiliyor. Dışarıdan sert ve sağlam görünseler de iç yapıları oldukça hassas bileşenlerden oluşuyor. Bu da onları çevresel faktörlere karşı savunmasız hale getiriyor.
En yaygın hatalardan biri USB belleği farkında olmadan pantolon cebinde unutmak. Gün içinde fark edilmeyen bu küçük cihaz, çamaşır makinesine girip yüksek devirde yıkanabiliyor. Su, deterjan ve mekanik hareket birleştiğinde belleğin içindeki devreler ciddi şekilde zarar görüyor. Üstelik süreç bununla da bitmiyor. Kurutma makinesindeki yüksek sıcaklık, zaten hasar görmüş olan parçaları tamamen kullanılamaz hale getiriyor.
Asıl dikkat çeken risk ise banyoda ortaya çıkıyor. Birçok kişi USB belleği cebinde ya da çantasında taşırken banyoya da beraberinde götürüyor. Duş sırasında oluşan yoğun nem sadece aynaları buğulandırmakla kalmıyor. Bu nem, fark edilmeden USB belleğin içine kadar sızabiliyor. Cihazın içinde hapsolan bu nem, bilgisayara takıldığı anda kısa devreye yol açabiliyor.
Nem, elektronik cihazların en büyük düşmanlarından biri olarak biliniyor. Özellikle kapalı alanlarda oluşan buhar, cihazların iç devrelerine ulaştığında oksitlenme sürecini başlatıyor. Bu süreç anında fark edilmese de zamanla veri okunamaz hale geliyor. Yani USB belleğiniz bugün çalışıyor gibi görünse bile aslında içten içe zarar görüyor olabilir.
Sadece banyo değil, yüksek ısıya maruz kalan alanlar da benzer riskler taşıyor. Bilgisayara takılı halde uzun süre bırakılan USB bellekler, cihazın ısısından etkilenebiliyor. Özellikle laptop ve masaüstü kasalarının çevresinde biriken sıcak hava, belleğin iç yapısını olumsuz etkiliyor. Bu da veri aktarım hatalarına ve ani bozulmalara yol açabiliyor.
Bir diğer kritik hata ise halka açık alanlarda USB bellek kullanımı. İnternet kafeler, kütüphaneler ya da ortak kullanım bilgisayarları sandığınızdan daha büyük riskler barındırıyor. Güvenliği zayıf olan bu sistemlere takılan USB bellekler, zararlı yazılımlarla temas edebiliyor. Bu yazılımlar fark edilmeden belleğe yerleşiyor ve siz cihazı kendi bilgisayarınıza taktığınızda taşınmış oluyor.
USB belleğinizi mümkün olduğunca koruyucu bir kılıf içinde taşımanız öneriliyor. Nemli ortamlardan uzak tutmak, yüksek ısıya maruz bırakmamak ve ortak bilgisayarlarda kullanmamak bu önlemlerin başında geliyor. Ayrıca verilerinizi tek bir cihazda tutmak yerine bulut sistemleri veya harici disklerle yedeklemek de büyük önem taşıyor.