Alzheimer Riskini Yüzde 25 Azaltın

Geleneksel olarak günlük aktivite için 10.000 adım önerilse de, aslında sağlığınız için bu kadar uzun yürüyüşlere ihtiyaç olmayabilir. Yapılan araştırmalar günde sadece 20 dakikalık yürüyüşün bile kalp sağlığı, beyin fonksiyonları ve genel yaşam süresi üzerinde ciddi olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Bu süre yoğun bir tempoyla yürüyerek vücudunuzu canlandırmak için yeterli oluyor.