Alzheimer Riskini Yüzde 25 Azaltın
Günde sadece 20 dakika yeterli
Geleneksel olarak günlük aktivite için 10.000 adım önerilse de, aslında sağlığınız için bu kadar uzun yürüyüşlere ihtiyaç olmayabilir. Yapılan araştırmalar günde sadece 20 dakikalık yürüyüşün bile kalp sağlığı, beyin fonksiyonları ve genel yaşam süresi üzerinde ciddi olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Bu süre yoğun bir tempoyla yürüyerek vücudunuzu canlandırmak için yeterli oluyor.
Kalp ve damar sağlığı için basit bir alışkanlık
Sertifikalı kişisel antrenör Allison Goldsmith, yürüyüşün kan dolaşımını artırarak atardamarlar üzerindeki stresi azalttığını ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Düzenli yürüyüş, kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler hastalık risklerini düşürür. Özellikle hızlı tempolu yürüyüşler koşuya benzer şekilde yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet riskini azaltma konusunda etkili.
Beyin sağlığı ve ruh halini nasıl etkiliyor?
Kalp sağlığı genellikle beyin sağlığıyla paralellik gösterir; artan kan akışı beyne daha fazla oksijen taşıyarak bilişsel işlevleri güçlendirir. Düzenli yürüyüş bunama ve Alzheimer riskini azaltabilir. Ayrıca doğada yürüyüş yapmak ve telefonu yanınızda bulundurmamak stresi azaltır, kaygıyı hafifletir ve özgüveni artırır.
Kan şekeri ve metabolizma üzerindeki etkisi ne?
Yemekten sonra yapılan yürüyüş kasların glikozu enerji için kullanmasını kolaylaştırır. Bu sayede insülin ihtiyacı azalır ve kan şekeri seviyeleri daha dengeli hale gelir. Tip 2 diyabet riskini azaltmak ve glikoz dalgalanmalarını önlemek için kısa yürüyüşler büyük bir fark yaratabilir.
Kemik sağlığını destekliyor
Yürüyüş, düşük etkili bir egzersiz olmasına rağmen kemik sağlığını destekler ve eklem dayanıklılığını artırır. Ayakların yere değmesi vücudun kemik dokusunu yenilemesini teşvik eder, böylece kırık riskini azaltır. Ayrıca yapılan analizler, günde yaklaşık 4.400 adım atan kadınlarda erken ölüm oranının %41'e kadar düştüğünü gösteriyor.