Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
Mayıs 2026 emekli promosyonlarında yarış kızıştı!
Mayıs 2026 itibarıyla emekli maaşı promosyonlarında yeni dönem başladı. Bankalar, maaşını taşıyan müşterilere sundukları promosyon tutarlarını ve ek avantajları güncellerken, emekliler en yüksek kazancı sağlayan teklifi bulmak için banka banka karşılaştırma yapıyor. Promosyon miktarlarının yanı sıra ek nakit ödemeler, otomatik fatura talimatı fırsatları ve kart kullanım şartları da tercihleri doğrudan etkiliyor.
MAYIS 2026 BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
VakıfBank
5.000 TL - 12.000 TL arasında değişen promosyon veriyor. Tutar maaş aralığına göre belirleniyor.
Garanti BBVA
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 25.000 TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. Ek avantajlar genellikle kart kullanımı ve harcama şartlarına bağlı.
İş Bankası
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalar (kart, ücretsiz işlemler vb.) ile toplam tutar 25.000 TL seviyesine çıkabiliyor.
Akbank
8.250 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve kart kullanımı gibi ek şartlarla toplam kazanç yükseltilebiliyor.
TEB
12.000 TL ana promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla toplam ödeme 21.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Yapı Kredi
30.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ödeme tutarı maaş aralığına göre değişirken, 3 yıl maaş taşıma taahhüdüyle veriliyor.
DenizBank
12.000 TL'ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek ürün kullanımıyla toplam ödeme 27.000 TL seviyesine ulaşabiliyor.
ING
15.000 TL'ye kadar koşulsuz promosyon veriyor. Ek avantajlarla toplam ödeme 30.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.
QNB
8.500 TL - 20.000 TL arası promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam ödeme 31.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.
Albaraka Türk
20.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödüllerle toplamda yaklaşık 30.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor.
Ziraat Bankası
12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Standart kampanyalarla birlikte ek avantajlar sunulabiliyor.
Halkbank
12.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Kamu bankaları arasında benzer seviyede ödeme politikası uygulanıyor.
Türkiye Finans
12.000 TL'ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek şartlar (fatura talimatı vb.) ile toplam ödeme 20.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.