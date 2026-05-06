Teki Yağdı

"KİMSE PANİK YAPMASIN"

Mustafa Sandal tartışmasının ardından Nikbinler'e destek vererek, grubun performansıyla ile ilgili şunları söyledi: AI diyenler oluyormuş. Bana DM'den canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda. Ama bu müziğe âşık gençleri de yabana atmayalım. Sanki şarkıyı o okumamış da AI okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş söylemiş. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum.