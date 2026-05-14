Tatlıses Ailesinde Yeni Kriz!
İbrahim Tatlıses'in torunu tehdit edildiğini açıkladı
İbrahim Tatlıses'in torunu Baran Keçili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dedesi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını öne sürdü. Aile içi miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı.
Uzun süredir aile içi miras tartışmalarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses ve ailesi arasındaki gerilim yeniden alevlendi.
MİRAS AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU
Ünlü sanatçının geçirdiği ameliyat sonrası yaptığı "Mirasımdan aile üyelerine hiçbir şey bırakmayacağım" açıklaması sonrası başlayan tartışmalar, bu kez tehdit iddiasıyla gündeme taşındı.
İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe'ye ev ve araba verdiği yönündeki iddiaların ardından, Tatlıses hastanede tedavi görürken asistanının arkadaşlarıyla eğlence mekanında çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan torunu Baran Keçili, yeni bir açıklamada bulundu.
DEDESİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Baran Keçili, dedesi İbrahim Tatlıses tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
Keçili açıklamasında, annesi ve kız kardeşiyle birlikte hakarete uğradığını iddia ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
Baran Keçili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım.
Avukatım, delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Herkesin bilgisine sunarım."
GÖZLER İBRAHİM TATLISES'TEN GELECEK AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ
Baran Keçili'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler şimdi İbrahim Tatlıses cephesinden yapılacak açıklamaya çevrildi.