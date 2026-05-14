Borcuna En Sadık İl!

KİŞİ BAŞINA BORCUNA EN SADIK İLLER

Nüfus verileri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu şehirler de belli oldu. Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki bazı iller bu listede öne çıktı.

Muş - 1.470 TL

Bayburt - 1.970 TL

Bingöl - 1.970 TL

Gümüşhane - 1.980 TL

Ağrı - 2.100 TL

Bitlis - 2.180 TL

Iğdır - 2.480 TL

Kars - 2.530 TL

Erzincan - 2.540 TL

Kilis - 2.860 TL

Bu tablo, kredi kullanımının daha sınırlı olduğu şehirlerde bireysel borç yükünün de düşük kaldığını ortaya koydu.