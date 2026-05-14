Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Borcuna En Sadık İl!

Hangi şehir ne kadar borçlu?

  1. Türkiye'de kredi kullanımının yoğun olduğu büyükşehirler, takipteki alacak rakamlarında da zirveye çıktı. Sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin güçlü olduğu şehirlerde kredi hacmi artarken, kişi başına düşen takipteki borçlarda Karaman ve İstanbul gibi şehirlerin öne çıkması dikkat çekti. Küçük nüfuslu ve ekonomik hareketliliğin daha sınırlı olduğu iller ise borcuna en sadık şehirler arasında gösterildi.

  2. <p><strong>TAKİPTEKİ ALACAKLAR 678,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI</strong></p> <p>BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye genelindeki takipteki alacak <strong>tutarı 678,7 milyar TL</strong> olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam nakdi kredi hacmi ise <strong>25,58 trilyon TL</strong> seviyesine ulaştı. Böylece takipteki alacakların toplam krediler içindeki <strong>payı %2,65 olarak hesaplandı.</strong></p> <p>Uzmanlar, bu oranın bankacılık sistemi açısından halen <strong>"yönetilebilir risk"</strong> seviyesinde bulunduğunu değerlendiriyor.</p>

  4. <p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">EN YÜKSEK TAKİPTEKİ ALACAK İSTANBUL'DA</span></strong></p> <p>Toplam tutar bakımından en yüksek takipteki alacak rakamları ise büyükşehirlerde görüldü. Özellikle sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün yoğun olduğu şehirler listenin üst sıralarında yer aldı.</p> <p>İstanbul - 212,40 milyar TL<br> Ankara - 55,88 milyar TL<br> İzmir - 41,35 milyar TL<br> Bursa - 24,76 milyar TL<br> Gaziantep - 23,85 milyar TL<br> Adana - 22,33 milyar TL<br> Kocaeli - 21,53 milyar TL<br> Antalya - 20,80 milyar TL<br> Konya - 17,46 milyar TL<br> Diyarbakır - 14,35 milyar TL</p>

  5. <p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">KİŞİ BAŞINA BORCUNA EN SADIK İLLER</span></strong></p> <p>Nüfus verileri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu şehirler de belli oldu. Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki bazı iller bu listede öne çıktı.</p> <p>Muş - 1.470 TL<br> Bayburt - 1.970 TL<br> Bingöl - 1.970 TL<br> Gümüşhane - 1.980 TL<br> Ağrı - 2.100 TL<br> Bitlis - 2.180 TL<br> Iğdır - 2.480 TL<br> Kars - 2.530 TL<br> Erzincan - 2.540 TL<br> Kilis - 2.860 TL</p> <p>Bu tablo, kredi kullanımının daha sınırlı olduğu şehirlerde bireysel borç yükünün de düşük kaldığını ortaya koydu.</p>

  6. <p><strong><span style="background-color:#FFFFE0">KİŞİ BAŞINA TAKİPTE ZİRVEDEKİ ŞEHİRLER</span></strong></p> <p>Kişi başına düşen takipteki alacak rakamlarında ise sürpriz şehirler dikkat çekti. Karaman listenin ilk sırasında yer alırken, İstanbul ikinci sırada bulundu.</p> <p>Karaman - 13.630 TL<br> İstanbul - 13.480 TL<br> Muğla - 11.090 TL<br> Gaziantep - 10.740 TL<br> Kocaeli - 9.960 TL<br> Adana - 9.780 TL<br> Bilecik - 9.690 TL<br> Ankara - 9.460 TL<br> İzmir - 9.180 TL<br> Denizli - 8.500 TL</p> <p>Uzmanlara göre özellikle üretim, sanayi ve ticaretin yoğun olduğu şehirlerde kredi kullanımı daha yüksek olduğu için takipteki alacak rakamları da artış gösteriyor.</p>

  7. <p><strong>BÜYÜKŞEHİRLER İLK SIRALARDA YER ALDI</strong></p> <p>Veriler incelendiğinde <strong>İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep</strong> gibi ekonomik hareketliliğin yoğun olduğu şehirlerin toplam takipteki alacaklarda öne çıktığı görülüyor. Öte yandan <strong>Karaman ve Bilecik</strong> gibi şehirlerin kişi başına borç sıralamasında üst basamaklarda yer alması da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.</p> <p>Düşük nüfuslu şehirler ise hem toplam takipteki alacaklarda hem de kişi başına düşen borç miktarında daha düşük seviyelerde kaldı.</p>

14 Mayıs 2026