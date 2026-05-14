Borcuna En Sadık İl!
Hangi şehir ne kadar borçlu?
Türkiye'de kredi kullanımının yoğun olduğu büyükşehirler, takipteki alacak rakamlarında da zirveye çıktı. Sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin güçlü olduğu şehirlerde kredi hacmi artarken, kişi başına düşen takipteki borçlarda Karaman ve İstanbul gibi şehirlerin öne çıkması dikkat çekti. Küçük nüfuslu ve ekonomik hareketliliğin daha sınırlı olduğu iller ise borcuna en sadık şehirler arasında gösterildi.
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 678,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
BDDK tarafından açıklanan verilere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye genelindeki takipteki alacak tutarı 678,7 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam nakdi kredi hacmi ise 25,58 trilyon TL seviyesine ulaştı. Böylece takipteki alacakların toplam krediler içindeki payı %2,65 olarak hesaplandı.
Uzmanlar, bu oranın bankacılık sistemi açısından halen "yönetilebilir risk" seviyesinde bulunduğunu değerlendiriyor.
TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
Toplam tutar bazında incelendiğinde, takipteki alacakların en düşük olduğu şehirler daha çok nüfusu az ve ekonomik hacmi sınırlı illerden oluştu.
Bayburt - 163 milyon TL
Gümüşhane - 274,57 milyon TL
Tunceli - 302,16 milyon TL
Ardahan - 304,41 milyon TL
Kilis - 450,52 milyon TL
Iğdır - 509,35 milyon TL
Bingöl - 556,85 milyon TL
Muş - 571,13 milyon TL
Çankırı - 601,56 milyon TL
Erzincan - 608,22 milyon TL
İstanbul'daki takipteki alacak miktarının, listenin son sırasındaki Bayburt'un yaklaşık 1.303 katına ulaşması dikkat çekti.
EN YÜKSEK TAKİPTEKİ ALACAK İSTANBUL'DA
Toplam tutar bakımından en yüksek takipteki alacak rakamları ise büyükşehirlerde görüldü. Özellikle sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün yoğun olduğu şehirler listenin üst sıralarında yer aldı.
İstanbul - 212,40 milyar TL
Ankara - 55,88 milyar TL
İzmir - 41,35 milyar TL
Bursa - 24,76 milyar TL
Gaziantep - 23,85 milyar TL
Adana - 22,33 milyar TL
Kocaeli - 21,53 milyar TL
Antalya - 20,80 milyar TL
Konya - 17,46 milyar TL
Diyarbakır - 14,35 milyar TL
KİŞİ BAŞINA BORCUNA EN SADIK İLLER
Nüfus verileri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu şehirler de belli oldu. Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki bazı iller bu listede öne çıktı.
Muş - 1.470 TL
Bayburt - 1.970 TL
Bingöl - 1.970 TL
Gümüşhane - 1.980 TL
Ağrı - 2.100 TL
Bitlis - 2.180 TL
Iğdır - 2.480 TL
Kars - 2.530 TL
Erzincan - 2.540 TL
Kilis - 2.860 TL
Bu tablo, kredi kullanımının daha sınırlı olduğu şehirlerde bireysel borç yükünün de düşük kaldığını ortaya koydu.
KİŞİ BAŞINA TAKİPTE ZİRVEDEKİ ŞEHİRLER
Kişi başına düşen takipteki alacak rakamlarında ise sürpriz şehirler dikkat çekti. Karaman listenin ilk sırasında yer alırken, İstanbul ikinci sırada bulundu.
Karaman - 13.630 TL
İstanbul - 13.480 TL
Muğla - 11.090 TL
Gaziantep - 10.740 TL
Kocaeli - 9.960 TL
Adana - 9.780 TL
Bilecik - 9.690 TL
Ankara - 9.460 TL
İzmir - 9.180 TL
Denizli - 8.500 TL
Uzmanlara göre özellikle üretim, sanayi ve ticaretin yoğun olduğu şehirlerde kredi kullanımı daha yüksek olduğu için takipteki alacak rakamları da artış gösteriyor.
BÜYÜKŞEHİRLER İLK SIRALARDA YER ALDI
Veriler incelendiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep gibi ekonomik hareketliliğin yoğun olduğu şehirlerin toplam takipteki alacaklarda öne çıktığı görülüyor. Öte yandan Karaman ve Bilecik gibi şehirlerin kişi başına borç sıralamasında üst basamaklarda yer alması da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.
Düşük nüfuslu şehirler ise hem toplam takipteki alacaklarda hem de kişi başına düşen borç miktarında daha düşük seviyelerde kaldı.