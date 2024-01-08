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GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071personel alımı başvurusu 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar devam edecek. GSB personel alımı başvurusu e-Devlet üzerinden "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" sayfası üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50 puan almış şartı bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 09:20, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:23
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GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?

Gençlik hizmetleri alanında istihdam edilecek 1071 Gençlik Çalışanı için personel alımı geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için başvuru Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2023 yılı sözleşmeli gençlik çalışanı alımı duyurusu paylaştı. GSB personel alımı başvuruları 29 Aralık (00.00)-8 Ocak (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7'inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç)

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50(elli) puan almış olmak,

Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta ikren görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Gençlik Çalışanı pozisyonu 6.Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

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