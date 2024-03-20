2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!

İŞKUR'da yer alan ilana göre; MKE, 160 kimya prosesleri operatörü, 165 Makine teknolojileri operatörü, 40 Çelik ve pirinç üretim çalışanı, 20 Elektrik elektronik bakım çalışanı, 10 Tisis bakım çalışanı alımı gerçekleştirecek.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde istihdam edilmek üzere 395 işçi alımı yapacak.

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