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2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) kura usulü ile KPSS şartı olmadan çok sayıda personel alacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 11:55, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 11:56
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2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!

TBMM 157 işçi alacak

TBMM personel alımı ilanı için son başvuru tarihi: 28 Mart 2024

TBMM 157 sürekli işçi alımı 2024 yılı kamu iş ilanları kılavuzu ve tablosu yayınlandı.

Aşağıda mesleklere ilişkin tablolar ve kılavuzlar verildi.

Aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, dönerci, el dekor süslemeci, antrenör, garson, kebapçı, kuaför, pizzacı, pideci, resepsiyon görevlisi, taşıma işçisi ve temizlik işçisi branşlarında istihdam sağlanıyor.

TBMM'nin İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 sürekli işçi alınacaktır.

TBMM ilanı detayları için tıklayınız

MKE 395 işçi alacak

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde istihdam edilmek üzere 395 işçi alımı yapacak.

İŞKUR'da yer alan ilana göre; MKE, 160 kimya prosesleri operatörü, 165 Makine teknolojileri operatörü, 40 Çelik ve pirinç üretim çalışanı, 20 Elektrik elektronik bakım çalışanı, 10 Tisis bakım çalışanı alımı gerçekleştirecek.

MKE'nin personel alımı ilanı için son başvuru tarihi: 28 Mart 2024

MKE ilanı detayları için tıklayınız

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