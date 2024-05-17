8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kobani davasında karar açıklandı
Kobani davasında karar açıklandı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Emekli maaşlarında zam hesapları
Emekli maaşlarında zam hesapları
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
Kredi talebinde keskin düşüş
Kredi talebinde keskin düşüş
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 10.369,87 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 10:04, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 10:01
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,90 puan ve yüzde 0,48 artarak 10.369,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 artışla günü 10.319,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber