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Dolar/TL 32,41 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,4120 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 10:07, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:02
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Dolar/TL 32,41 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 32,3756'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,4120'den, avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 34,9020'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 41,2760'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 105,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona geldiğine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

New York Fed'in dün yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, yarın açıklanacak kararın ardından Banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Yarın ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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