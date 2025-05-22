İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri bugün iş bırakma kararı aldı. 3 binin üzerindeki otobüs sefere çıkmayacak. Kontak kapatma kararını açıklayan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dört aydır ödeme alamadıklarını belirtti. Ulaşımın önemli yükünü karşılayan Özel Halk Otobüsleri, masrafları karşılayamamaktan şikayetçi oldukları için kontak kapattı. Bu gelişme, İstanbul'da toplu ulaşımda ciddi aksamalara yol açabilir.

Ödeme Sorunları ve İş Bırakma Kararı

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sözleşmeye rağmen düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği ifade edildi. 3 bin 41 özel halk otobüsü sefere çıkmayacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda aksamalar yaşanabilir, alternatif ulaşım araçlarında da yoğunluk bekleniyor.

Toplu Taşıma Hizmetinde Aksamalar

Sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi , işletmeciliğin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı.

, işletmeciliğin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı. Akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale geldi.

İBB yetkililerinin krizi önleyici somut adım atmaması nedeniyle, toplu taşıma hizmetinin devamı teknik ve mali olarak imkansız hale geldi.

Kamu Hizmetinde Zorunlu Duraklama

22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacak. Bu bir tercih değil, mevcut koşulların dayattığı zorunlu bir sonuç olarak açıklandı. Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanı kalmadığı belirtildi. Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracak. Sebebi ve sorumlusu olmadıkları bu durum nedeniyle İstanbul halkından özür dilendi.