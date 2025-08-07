SGK'dan 2024'te 1,3 Milyar Lira Tıbbi Mama Desteği
SGK, 2024 yılında tıbbi mama desteği kapsamında 1 milyar 355 milyon lira ödeme yaptı. Bakan Işıkhan, minik kalplerin yanında olduklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2024 yılında yapılan tıbbi mama ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, özellikle 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerin gelişimini desteklemek amacıyla tıbbi mama desteği sağlandığını belirtti. Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tutarında tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini vurguladı.
Tıbbi Mama Desteği ve Ailelere Katkısı
Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Tıbbi mama desteğiyle minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz."
Tıbbi Mama Desteğinin Önemi
- 0-2 yaş arası bebekler için inek sütü ve çoklu gıda alerjisi durumunda gelişimlerinin desteklenmesi sağlanıyor.
- 1 milyar 355 milyon lira tutarında ödeme ile ailelerin yükü hafifletiliyor.
- Sosyal Güvenlik Kurumu, aile yapısının güçlenmesine katkı sunuyor.