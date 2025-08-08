Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mazot, gübre ve tohum desteği bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 116 milyon liralık destek ödemesini bugün hesaplara aktarıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 17:46, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 17:49
Yazdır
Mazot, gübre ve tohum desteği bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 116 milyon 301 bin 135 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ödemelerin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti. Bu gelişme, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Destekleme Ödemesi Detayları

Paylaşımda, tarımsal destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi. Çiftçilere aktarılacak destekler şu şekilde sıralandı:

  • 40 milyon 94 bin 882 lira mazot ve gübre desteği
  • 34 milyon 423 bin 594 lira hububat, baklagil ve dane mısır desteği
  • 14 milyon 504 bin 384 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği
  • 13 milyon 720 bin 635 lira yağlı tohumlu bitkiler desteği
  • 10 milyon 109 bin 967 lira sertifikalı tohum üretim desteği
  • 3 milyon 447 bin 673 lira AR-GE desteği

Çiftçilere Hayırlı ve Bereketli Olsun

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "116 milyon 301 bin 135 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.


