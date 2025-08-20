Emeklilik Dilekçesini Ayın 15 İnden Önce Vermek İle Sonra Vermek Arasında Ne Fark Olur?

Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Emeklilik Dilekçesini Ayın 15 İnden Önce Vermek İle Sonra Vermek Arasında Ne Fark Olur?

657 sayılı Kanun Madde 164 hükmü gereği, emeklilikte peşin ödenen aylıklar geri alınmaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 10:35
Yazdır
Emeklilik Dilekçesini Ayın 15 İnden Önce Vermek İle Sonra Vermek Arasında Ne Fark Olur?

Soru : Emeklilik dilekçesini ayın 15 inden önce versem o ayın maaşını alamaz mıyım birde Ağustos 2025 te dilekçe versem mali yönden kaybım olur mu

Detaylar/Değerlendirmeler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 164 hükmünde, Memur aylıklarının her ayın başında peşin ödeneceği ve emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde ödenen bu aylığın geri alınmayacağı açık olarak belirtilmiştir.

Devlet memurları aylıklarını, 3472 sayılı Kanun uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinden beri her ayın 15 inci peşin almaktadırlar. Bazı Kurumlarda ise aybaşı ibaresi Ayın 1'i olarak da uygulanmaktadır.

5434 sayılı Kanun Madde 30 ve 31 hükümleri gereği de memurun hizmeti tam kesenek, yani toplam % 36 üzerinden SGK primlerinin başladığı tarihten itibaren başlar.

Örnek: Aybaşlarından sonra görevden emeklilik nedeniyle ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddetinden sayılmaktadır. Örnek; 15 Ağustos 2025 görev maaşını almış olan bir kişi, görev maaşını aldıktan sonra emekli olursa 15 Ağustos 2025 ila 14 Eylül 2025 tarihleri arası geçen süresi emeklilikte geçerli 1 ay hizmet sayılır ve emeklilik statüsündeki aylık başlangıç tarihi de 15 Eylül 2025 olur.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

15 Ağustos 2025 tarihinden önce emekli dilekçesini vermeniz ve bu tarihten önce emekliye ayrılmanız halinde 15 Haziran 2025 tarihinde ödenen görev aylığınız geri alınmaz, 15 Ağustos 2025 tarihi emeklilik başlangıç tarihiniz olur. Yani, emeklilik dilekçenizi 15 Ağustos tarihinden önce verip, emekli olacağınız tarih ise bu tarihten sonraki bir tarih olursa 15 Ağustos görev maaşınızı alırsınız ve geri istenmez.

Şayet 25 Ağustos 2025 tarihinde emekli olursanız, bu defa 15 Ağustos 2025 tarihinde almış olduğunuz görev aylığınız geri alınmaz, emeklilik başlangıç tarihiniz de 15 Eylül 2025 tarihi olur.

Sonuçta, emeklilik dilekçe tarihiniz ile emekliye ayrılmak istediğiniz tarih farklı olur, önemli olan Kurumunuzla ilişiğinizin kesildiği tarih olur ve işlemlerde bu tarih esas alınır. Bu konu hakkında detaylı değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1117747/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber