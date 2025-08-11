Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Son deprem 19.37'de
Malatya'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 19:30, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 19:33
Malatya'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Battal Eryalçın idaresindeki 46 E 8854 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Akçadağ ilçesi girişinde, M.D. yönetimindeki 23 AES 640 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Battal Eryalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Eryalçın da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

