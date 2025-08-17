Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Türksat model uydu yarışması'nda gençler uzayda şov yaptı!

Türksat Model Uydu Yarışması'nda ilk kez düzenlenen Yakın Uzay etabında Erciyes Üniversitesi MERGEN takımı şampiyon oldu. Gençlerin uzay teknolojilerindeki yetkinliği göz kamaştırdı. Stratosfere ulaşan model uydular, çift yönlü haberleşme ve gerçek zamanlı veri aktarımıyla büyük bir başarıya imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geleceğin uydularını Türksat Model Uydu Yarışmasıyla yetişen gençler tasarlayacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda ilk kez gerçekleştirilen "Yakın Uzay" görevinin, gençlerin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini gözler önüne serdiğini belirterek, "Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" dedi.

İlk kez düzenlenen etabın birincisinin Erciyes Üniversitesi takımı MERGEN olduğun açıklayan Uraloğlu, "Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın (MUY) genç mühendisleri ilk kez "Yakın Uzay" ile buluşturduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi - Özbekistan) ve AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası - Azerbaycan) ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını kaydetti.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Bu yıl ilk kez yarışmamıza eklenen Yakın Uzay etabı, gençlerimizin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdi." dedi.

YARIŞMANIN ŞAMPİYONU VE İLK ÜÇ SIRALAMASI

Yaklaşık üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini açıklayan Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını açıkladı.

Uraloğlu uyduların ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladığını bildirdi. Yer istasyonundan verilen komutlara da anlık yanıt vererek görev senaryolarını uygulayan model uyduların yaklaşık 3 saat süren uçuşlarının ardından ekipler tarafından güvenli şekilde yeryüzüne indirildiğini söyledi.

Uraloğlu, teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemler tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini kaydederek, yarışmanın şampiyonunun 90.05 puan ile MERGEN (Erciyes Üniversitesi), ikincinin 85.23 ile AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası - Azerbaycan), üçüncünün ise NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi - Özbekistan) takımları olduğunu açıkladı.

Uraloğlu, "Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞUNDA GENÇLER BAŞROLDE"

Türksat Model Uydu Yarışması'nın yalnızca bir mühendislik yarışı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zeka, azim ve kabiliyet sizde var." dedi.


