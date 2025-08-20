İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul da dahil olmak üzere kuzey illerinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, dün Trakya bölgesinde etkili olan sağanak yağış bugün önce İstanbul'da, ardından Karadeniz kıyısındaki diğer illerde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıklar ülke genelinde tekrar artacak.

Bölgelerde Beklenen Sıcaklıklar

Balıkesir: 31 derece

31 derece Edirne: 31 derece

31 derece İstanbul: 29 derece

29 derece Denizli: 35 derece

35 derece İzmir: 34 derece

34 derece Adana: 35 derece

35 derece Ankara: 31 derece

31 derece Sinop: 32 derece

32 derece Erzurum: 33 derece

33 derece Diyarbakır: 40 derece

40 derece Gaziantep: 39 derece

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahmini