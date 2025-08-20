Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Peş peşe depremler ile sallanan Balıkesir'de bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem ve saat 09.32'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 09:50, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 10:04
Balıkesir'de korkutan son dakika bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Depremin saat 01:10'da yaşandığı aktarıldı.
AFAD tarafından açıklanan verilerde sarsıntının yerin 4.54 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Saat 09.32'de bir deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Saat 09:32'de, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Deprem yerin 8.6 km altında gerçekleşti.