Ali Yalçın: İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı. 7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, toplu sözleşme görüşmelerinin kamu işvereninin uzlaşıdan ve çözümden uzak tavrı nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.

Her yönüyle samimi, kararlı ve şeffaf bir mücadele yürüttüklerini belirten Yalçın, emeğin hakkını savunma noktasında önemli bir irade ortaya koyduklarını, haklarını almak için meşru her yolu denediklerini vurguladı.

Hizmet kollarında, sendikaların mücadelesinin sonuç verdiğini ve sendikaların tümünün toplu sözleşme imzaladığını anımsatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genele ilişkin görüşmelerde her ne kadar oransal zam, taban aylığa zam, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi, eş ve çocuk yardımı gibi temel konularda uzlaşma sağlanamadıysa da, mücadelemiz sonucu mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara, ek ödemelerden tazminatlara kadar birçok konu yanında bir yenilik olarak yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetlere ilişkin uzlaşılan maddeleri Sayın Bakan ile imzaladığımız toplantı tutanağına kaydettik. Bu toplantı tutanağında geçenlerle birlikte adil bir teklifle gelinseydi, 8. dönem toplu sözleşmesi Türkiye emek tarihine en kapsamlı toplu sözleşme olarak geçebilir, böylece gelirde adalet, ücrette denge ve kamuda iş barışı sağlanabilirdi."

- "Mücadelemiz de itirazımız da devam edecektir"

Yalçın, 4688 Sayılı Kanunun miadını doldurduğunu, çözümün odağı olmaktan çıkarak sorun üreten bir hale geldiğini ileri sürdü.

Bu yasanın bir an önce değişmesi gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar inancı da güveni de yoktur. Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı. 7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir. Hala üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün. Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemiz de itirazımız da devam edecektir." diye konuştu.

Genel Başkan Yalçın, bir gazetecinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu konuda 2 seçenek var. İmzalamaya yetkili taraflar tarafından götürülüyor. Burada kamu görevlilerinin sorunlarını çözmek için masada verdiğimiz emek, gece gündüz döktüğümüz ter ve o kadar sıkışmışlık içinde ortaya koyduğumuz gayret neticesinde birçok konuya ilişkin başlıklar oluşturduk ve bunları tespit tutanağıyla kayıt altına aldık. Gelinen noktada başka bir çare var mı yetkili kurullarımızla bu konuyu tartışacağız. Tavsiyemiz hakeme bizim değil hükümet tarafının gitmesidir. Bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız. Yetkili kurullarımızla değerlendirdikten sonra oturur bir karar veririz önümüzde 3 günlük süre var."

