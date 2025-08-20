Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarının tamamı toplu sözleşmeye imza attı.

11 hizmet kolunda yürütülen görüşmelerde tüm hizmet kolları toplu sözleşmeye imza atarken, zam oranlarına ilişkin genel görüşmelerde kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Yapılan anlaşmaya göre, 10 hizmet kolunda Memur-Sen, 1 hizmet kolunda ise Kamu-Sen yetkili sendika olarak toplu sözleşmeye imza attı. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin temel konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları devam etti.

Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranında zam ve taban aylıklara 1000 TL artış teklifinde bulundu. Sendikalar ise bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. Böylece genel zam oranlarına ilişkin süreçte uzlaşmazlık çıktı.

Hizmet kolunda Sağlık-Sen toplu sözleşmeye imza attı.

Süreç Hakem Kurulu'na Taşındı

Uzlaşmazlık nedeniyle bundan sonraki süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yürütülecek. Tarafların başvurularının ardından kurul, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını karara bağlamak üzere toplanacak.

11 üyeden oluşan kurul, kararları oy çokluğuyla alacak. Yasal takvime göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu en geç 31 Ağustos 2025 tarihine kadar nihai zam oranlarını açıklamak zorunda.

Memur ve Emeklilerin Gözü Hakem Kurulu'nda

Bu süreçte yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak maaş artışlarının belirlenmesi için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Kurulun vereceği karar kesin olacak.