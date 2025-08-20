Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Hac Kurası ve Kayıt Yenileme Sürecinde Önemli Uyarılar

Hac kaydı bulunan vatandaşların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için e-Devlet veya müftülükler üzerinden kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Otomatik yenileme yapılmayacak, başvuru süresi 5 Eylül'de sona eriyor. Konaklama tercihleri ve iletişim bilgileri güncellenmeli.

Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 13:39
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, önceki yıllardan hac kaydı olanların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerektiğini belirtti. Gelecek yıl yapılacak hac ibadeti başvurularının 5 Eylül'de sona ereceğini vurgulayan Bircan, vatandaşların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekti.

2026 Yılı Hac Başvuruları ve Kayıt Yenileme

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda, 2026 yılı için ilk defa başvurmak isteyen vatandaşların ön kayıtlarının alınacağı açıklandı. Remzi Bircan, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yenileme yapılmayacağını, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yenilemeleri gerektiğini ifade etti.

  • Kayıt yenileme işlemleri 5 Eylül'e kadar yapılmalı.
  • Otomatik yenileme olmayacak, herkesin kendi kaydını güncellemesi gerekiyor.
  • Kayıt yenilemeyenler 2026 haccına katılamayacak.

Hac Kontenjanı ve Hizmet Kalitesi

Her yıl ülke nüfusunun güncel sayısının Suudi Arabistan makamlarına iletildiğini belirten Bircan, hac kotasının artmasını ümit ettiklerini söyledi. 2025 haccında dünya ülkeleri arasında hacı memnuniyeti, hizmet çeşitliliği, disiplin ve hacıların eğitimi konularında birinci olduklarını vurguladı. 2026 haccında da en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Konaklama Tercihleri ve Bilgi Güncelleme

Bircan, hacı adaylarının konaklama tercihlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Normal konaklama ve yakın mesafe konaklama seçeneklerinin bulunduğunu, yakın mesafenin Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye yakın otellerdeki konaklama türü olduğunu açıkladı. Normal konaklamada ise otellerden Kabe-i Muazzama'ya otobüslerle ring sistemi uygulanıyor.

  • Telefon numaralarının ve kişisel bilgilerin e-Devlet'te güncellenmesi gerekiyor.
  • Hac kura sonuçları SMS ile bildirilecek.
  • Kayıt yenilemeyenler hak kaybı yaşayabilir.

Hac niyeti olan vatandaşların, kayıt yenileme, bilgi güncelleme ve konaklama tercihlerine özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 2026 haccına katılım mümkün olmayacaktır.


