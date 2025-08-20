KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
8. dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan 25. maddeye göre, KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin özel hizmet tazminat puanları 20 puan artırılmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 16:06, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 16:09
KİT'lerde görev yapan bölge müdür yardımcıları, daire başkan yardımcıları ve
yukarıdaki düzenlemeden yararlanamayan müdürler ile müdür yardımcılarının özel
hizmet tazminat oranları 15 puan artırılmıştır
20 puanlık Özel Hizmet tazminat artışı şu şekilde hesaplanır;
=(Gösterge+Ek gösterge)*maaş katsayısı*0,20
=8000+1500)*1,170211*0,20
=2 bin 223 TL