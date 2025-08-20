Üniversitede Üretilen Doğal Krem, Cilt Kanseri Lekelerinde Umut Oluyor

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, Ağrı Dağı florasına özgü bitkilerden katma değeri yüksek ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Üniversitemizin katma değerli ürünler alanında ihtisaslaşması ile beraber biz de tarımsal ve hayvansal ürünlerin bir araya getirilmesi ile katma değeri yüksek kozmetik, endüstriyel, sağlık ve gıda ürünlerine dönüştürülmesini gerçekleştirmekteyiz. Bugün de daha önce üzerine çalıştığımız farklı projelerimizde olduğu gibi bundan da yine hayvansal ve bitkisel ürünlerden yola çıkarak katma değeri yüksek bir leke giderici, doğal leke giderici krem ürettik. Bu kremin ana yapısında sadece Iğdır Üniversitesi'nin 1250 rakamında yetiştiriciliğini yaptığımız arılardan elde ettiğimiz baldan, bal mumundan ve zerdeçal gibi bitkilerin bir araya getirilmesiyle zeytinyağıyla harmanlayarak biz bunu bir katma değerli ürüne dönüştürdük. Gönüllü arkadaşlar üzerinde denemeler yapıldı. Özellikle güneş lekeleri, doğum lekeleri ve işte kansere yol açabilecek birçok lekenin üzerine denendiği ve olumlu etkiler olduğunu gördük. Bu çalışmayı biz biraz daha özenli bir şekilde araştırma çalışması olarak gerçekleştirdik. Bunu tabii ki üniversitemizin bünyesine kazandık. İleriki süreçte bunu daha farklı, daha profesyonel bir şekilde katma değerli ürün olarak üniversite bünyesinde inşallah daha güzel bir şekilde sunmayı hedefliyoruz" dedi.