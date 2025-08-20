Avukatların ek ödeme puanları artırıldı
8. dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan 54 maddeye göre avukatların ek ödeme oranlarında artış yapılmıştır.
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 19:27, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 20:50
7.dönem toplu sözleşmede ek ödeme oranlarına 10 puan ilave artış öngörülmüşken,
8. dönemde bu ilave artış oranı 15 puan artırılarak 25 puan yapılmıştır.
15 puanlık ek ödeme artışı oranı ne kadardır?
=9500*Maaş Katsayısı*Ek ödeme oranı
=9500*1,170211*0,15
=1.667 TL artış anlamına gelmektedir.