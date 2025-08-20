Veterinerlerin ek ödemeleri artırıldı

Daha önce veteriner hekimlerin mevcut ek ödeme oranlarına 10 puanlık bir artış yapılırken 8. dönemde uzlaşılan maddeye göre 25 puanlık bir artış yapılacaktır Yani 15 puanlık ek ödeme artışı olmuştur



15 puanlık ek ödeme artışı oranı ne kadardır?



=9500*Maaş Katsayısı*Ek ödeme oranı

=9500*1,170211*0,15

=1.667 TL artış anlamına gelmektedir.