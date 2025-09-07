'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
Döner ustası evinde asılı halde bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan trajik olayda, dönerci Hüseyin A. evinde asılı halde bulundu. Otopsi sonucu bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 16:41, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 16:43
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti.

Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Şüphelinin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


