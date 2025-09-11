Türkiye'de ilk: Kamu bankasından faizsiz ev ve araba alma imkanı
Adli Olaylar

780 bin liralık vurgun: Mobil bankacılık şifresiyle soygun

Erzincan'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir kadın arkadaşının mobil bankacılık şifresini öğrenerek 780 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Polis anında müdahale etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 15:28, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 16:04


Erzincan'da bir kişi, arkadaşının mobil bankacılık şifresini öğrenip hesabı boşalttı.

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan merkeze bağlı Başbağlar Mahallesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte, sabah saat 07.00 sıralarında Geçit Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden alkollü içki aldılar.

QR KODLA ÖDEME YAPARKEN ŞİFREYİ GÖRDÜ

Ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.'nin mobil bankacılık şifresini kız arkadaşı Esranur Ö. gördü.

Dört arkadaş ardından Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eve giderek alkol aldılar.

780 BİN LİRAYI KENDİNE GÖNDERDİ

Bu sırada telefonun masada olduğunu gören Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı.

Saat 09.30 sıralarında evden çıkarak arkadaşlarını da Şehir Stadyumu yakınlarına bırakan Yusuf F., işiyle alakalı mobil bankacılık hesabına girdiğinde 780 bin liranın Esranur Ö.'nün hesabına aktarıldığını gördü.

HESABI BOŞALTTI KUYUMCUYA KOŞTU

Esranur Ö., ise bu arada bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 lira tutarında iki adet bilezik aldı.

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından polis ekipleri Esranur Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Esranur Ö.'nün banka hesabına ise bloke konuldu.

Esranur Ö.'nün 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


