TikTok'un yeni sahipleri belli oldu

TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için Oracle, Andreessen Horowitz ve Silver Lake gibi Amerikan şirketleri başta olmak üzere bir grup yatırımcı, TikTok'un ABD varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini devralacak. Çinli hissedarların payı ise yüzde 20'nin altında kalacak.

Yeni konsorsiyumun yönetiminde çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan bir kurul yer alacak. Ayrıca kurulda Trump yönetimi tarafından atanacak bir üye bulunacak.

Anlaşmanın çerçevesi bu hafta Madrid'de ABD ve Çinli müzakereciler tarafından belirlendi. Nihai imza ise Trump ile Şi arasında yapılacak telefon görüşmesinde atılacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Trump, TikTok'un ABD'de kapatılmasına izin vereceğini net şekilde ortaya koyunca Çin geri adım attı" dedi.

Bessent, tarafların ulusal güvenlik endişelerini giderecek düzenlemelerde uzlaştığını, anlaşmanın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

TikTok yasağı üç ay ertelendi

Trump, anlaşma süreci devam ederken TikTok'un ABD'de kapanmasını önlemek için yürürlükteki yasağı üç ay daha erteleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu, göreve geldiği 19 Ocak'tan bu yana TikTok yasağını dördüncü kez uzattığı anlamına geliyor.

Trump'ın kozları

Müzakerelerde Trump'ın baskı unsurlarından biri, uygulamayı tamamen kapatma tehdidiydi. Diğer önemli koz ise, Pekin'in uzun süredir istediği Trump-Şi görüşmesi oldu. ABD'li yetkililer, TikTok anlaşmasının bu görüşmenin önünü açacak kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

Bir süredir gündemdeydi

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'un da anlaşmada etkin rol oynadığı biliniyor. Oracle, 2020'den bu yana TikTok'un ABD verilerini barındırıyor ve Trump'ın ilk döneminde de uygulamayı satın almak için girişimde bulunmuştu. Ancak o dönemki anlaşma sonuçsuz kalmıştı.

Son gelişmelerle birlikte, ABD'nin TikTok üzerindeki kontrolünü artıracak yeni düzenlemenin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

