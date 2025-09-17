Mardin'de aile hekimine darp: Saldırgan Gözaltında
Artuklu ilçesinde aile hekimi Baran Şeşen, sıra numarası almayan hasta yakını tarafından darbedildi. Darbedilen doktor hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 13:02, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 13:02
Mardin'in Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde sonuç göstermek isteyen hasta yakını, sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istedi.
Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.
Hasta yakını, doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrıldı.
GERİ DÖNDÜ, DOKTORU DARBETTİ
Bir süre sonra yeniden gelen hasta yakını, bu kez aile hekimini darbetti.
Dr. Baran Şeşen, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan, şikayet sonrası gözaltına alındı.
DOKTORUN DURUMU İYİ
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, doktorun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.