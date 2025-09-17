Kacır: Her TEKNOFEST'te umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlar kırdık

Kacır, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul'un açılışında, tarihe kazınan zaferlerden ilham alarak, bugün aynı inançla, aynı azimle, aynı kararlılıkla yeni bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun, insanlığa adaletle öncülük etme iddiasının nişanesi olduğunu vurgulayan Kacır, bu hamlenin kendilerine biçilen dar kalıpları paramparça eden bir özgüven devrimi olduğunu dile getirdi.

Kacır, bu hamlenin Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, tarihin her sayfasında destanlar yazan milletin bilim ve teknolojide zirveye yürüyüşünün adı olduğunu belirterek, bu muazzam yürüyüşün, cesareti ve kararlılığıyla kendilerine ilham olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleştiğini aktardı.

Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıla dünyanın gıptayla izlediği asırlık kazanımlar sığdırdıklarını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Artık SİHA'lardan helikopterlere kara ve deniz platformlarından hava savunma sistemlerine, beşinci nesil savaş uçağından yeni nesil mühimmatlara kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknoloji savunma sistemlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Türkiye var.

Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil, mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilini üreten bir Türkiye var. Gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonları gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştiren bir Türkiye var. Nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden dijital teknolojilere, mobiliteden ileri imalata, teknolojinin pek çok sahasında, yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla ilerleyen bir Türkiye var."

"Her TEKNOFEST'te umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlar kırdık"

Bakan Kacır, milletin özgüveniyle yeniden buluşturan bu kazanımların Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojinin öncüsü, adalet ve merhametin bayraktarı bir Türkiye'nin işareti olduğunu söyledi.

Türk gençliğinin, kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak iddia ve iradeye sahip olduğunu vurgulayan Kacır, "Bize düşen 'yapamazsın, başaramazsın' diyenlere aldırmayan, cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldırmaktır. İşte bu anlayışla 2018'den bu yana, TEKNOFEST'ler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Bakü'de milyonlarca gencimizle buluştuk. Bu yıl mayıs ayında, Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Lefkoşa'da estirdik. Kıbrıs Türk halkıyla birlikte tarihle, bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş muazzam bir coşku yaşadık.

TEKNOFEST Mavi Vatan ile heyecanımızı denizlere taşıdık. Her TEKNOFEST'te umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlar kırdık. Biyoteknolojiden yapay zekaya, engelsiz yaşamdan akıllı ulaşıma, eğitimden tarıma, çevre ve enerjiden çip tasarımına, blokzincirden drone yarışmalarına kadar pek çok alanda hayallerini projelere dönüştüren gençlerimiz, gelecek adına umutlarımızı yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

"Sizler nefretin değil sevginin, kavganın değil muhabbetin sahiplerisiniz"

Bakan Kacır, gençlere seslenerek, "Bugün kendini dokunulmaz zanneden, her şeye muktedir görenlerin kibri sizi asla aldatmasın. Zulümde sınır tanımayan, kundaktaki bebekleri öldüren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yok eden barbarların azgınlığı sizi asla yıldırmasın. Soykırıma seyirci kalan sözde güçler, işlemeyen küresel müesseseler, adaletin, hakkaniyetin günden güne yok olduğu köhnemiş dünya düzeni sizi asla yolunuzdan caydırmasın." diye konuştu.

Yarınları inşa edecek en büyük gücün gençlerin olduğunu vurgulayan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olarak, Türk milletinin adını tarih sayfalarına altın harflerle bir kez daha yazacak olanın gençlerin olacağını dile getirdi.

Kacır, gençlerin, medeniyetin yeni çağdaki öncüleri, bu toprakların yeni kahramanları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sizler, 21 yaşında Şehr-i İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in, Sina Çölü'nü aşıp geçen Sultan Selim'in, hükümdarlara taç giydiren hakanlar hakanı Sultan Süleyman'ın torunlarısınız. Sizler nefretin değil sevginin, kavganın değil muhabbetin, ayrışmanın değil birliğin, yalanın değil hakikatin, aymazlığın değil ferasetin, hoyratlığın değil nezaketin, çirkinliğin değil zarafetin sahiplerisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin sancağını, Türkiye Yüzyılı'nda ufkun zirvesine taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Size güveniyoruz. Hani diyor ya Üstad, 'Zaman bendedir, / Mekan bana emanet, / Kim var diye soranlar, / Ben burdayım ilelebet! / Canla canı ola, / Can verdik yolunda. / Kırdım zincirimi, / Hoş geldin / Ey hürriyet! / Duysun, tüm dünya / Duysun şimdi, / Yeter artık, diyen / Masumların sesini. / Bitsin bu esaret, bu zillet. / Haydi ayağa kalk, / Bitsin bu hasret! / Surda bir gedik açtık, / Mukaddes mi mukaddes. / Ey kahpe rüzgar, artık / Ne yandan esersen es'."

Bayraktar TB2'nin surda açılan gedik olduğuna işaret eden Kacır, TCG Anadolu, Hürkuş, HÜRJET, KAAN, Kızılelma, ATMACA, Tayfun, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, gökyüzüne yükselen roketlerin, gençlerin tarafından üretilen robotların, yapay zeka projelerinin de surda açtıkları gedikler olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, surlarda, bir değil bin gedik açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sizlerin gayretleri, alın ve akıl teriyle insanlığın hapsedilmek istendiği surlarda daha nice gedik açacağız. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna hep birlikte taşıyacağız. Bizler TEKNOFEST'lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'yle bilim merkezlerimizle, bilim şenliklerimizle, Sektör Kampüste Programı'yla, Milli Teknoloji Akademi'mizle, milli teknoloji atölyelerimizle her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Teknoparklarla, TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda yükselecek dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi Terminal İstanbul gibi projelerle, AR-GE ve yenilik yolunda gerekli altyapıyı inşa edeceğiz. TEKNOFEST kuşağını her daim himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu muhteşem TEKNOFEST'in bir kez daha İstanbul'da gerçekleşmesine büyük emek veren, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'a ve tüm TEKNOFEST gönüllülerine, tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."