Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni yerleşkenin millet ve devlet için hayırlı olmasını dileyerek, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi temsil eden diplomatlara sevgilerini iletti. Mevcut binanın artan ihtiyaçlara cevap veremediğini belirten Erdoğan, yeni projenin bu eksikliği gidereceğini ifade etti.

Yeni Yerleşke Hakkında Bilgiler

Yeni yerleşke, 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek.

büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek. Eskişehir yolu ile Bağlıca bulvarının kesişim noktasında konumlanacak.

Günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasiteyle tasarlandı.

hizmet verecek kapasiteyle tasarlandı. 360 bin metrekare yeşil alan ve 146 bin metrekare sert zemin düzenlemesi bulunacak.

"Bu Proje Dışişleri Bakanlığımızın Gurur Tablosu Olacak"

Erdoğan, mimaride biçim işlevi takip eder ilkesine ek olarak, biçimin gücü ifade ettiği anlayışını da projeye dahil ettiklerini belirtti. Böylece başkent Ankara'ya yeni bir siluet kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yerleşkenin, Türk diplomasisinin hafızasını, bugününü ve geleceğini aynı çatı altında buluşturacağını vurguladı. "Bu proje Dışişleri Bakanlığımızın gurur tablosu olacaktır." dedi.

Uluslararası Siyaset ve Türkiye'nin Rolü

Uluslararası siyaset giderek daha öngörülmez bir hal alırken, Türkiye'nin bölgesindeki krizleri milletin menfaatlerine zarar vermeden yönetmeye çalıştığını belirten Erdoğan, gerektiğinde seslerini yükselttiklerini ve tarafları aynı masa etrafında buluşturduklarını ifade etti. Mekik diplomasisiyle krizleri büyümeden çözmeye çalıştıklarını, yumuşak ve sert güç yeteneklerini kullanarak gelişmeleri ülkenin lehine çevirdiklerini söyledi.

"Dünya 5'ten Büyüktür"

Türkiye'nin, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inandığını vurgulayan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" tespitinin bu mücadelenin küresel sembolü haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

"ULUSLARARASI SİYASET ÖNGÖRÜLMEZ BİR HAL ALDI"

Uluslararası siyaset giderek daha öngörülmez bir hal alıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm bu krizleri, çatışmaları milletimizin menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri büyümeden çözmeye çalışıyoruz. Kimi zaman yumuşak gücümüzü, kimi zaman sert güç yeteneklerimizi kullanarak gelişmeleri ülkemizin lehine çeviriyoruz.

Türkiye güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadelesini vermektedir. Dünya 5'ten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte sembolü haline dönüşmüştür. Türkiye aynı zamanda dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülkedir.

Biz hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Bugün Türkiye hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma, kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Tıpkı usta bir satranç oyuncusu gibi her hamlemizi planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Hiçbir tahrik bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymayacaktır. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz, mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Bu demek değildir ki haksızlıklar karşısında sineceğiz, geri adım atacağız.

"HİTLER ÖZENTİSİ TİPLERİN KUYRUK ACISI BELKİ DE HİÇ GEÇMEYECEK"

Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Asırlarca İslamın bayraktarlığını üstlenen bir milletin evladı olarak 400 yıl Kudüs'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunu bilmez. Belki öğrenir. Bu övülmüş şehri tüm inanç mensupları için bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Kudüs bizimle birlikte İslam aleminin ortak davası ve ortak mirasıdır. Kudüs'ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İBB Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak doğu Kudüs'teki haklarımızdan tek bir adım geri atmayacağız. Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz devam edecek.



