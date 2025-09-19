8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda

atırım dünyasının sessiz sedasız yükselen yıldızı gümüş, bu yıl adeta parlayarak tasarruf yapanların gözdesi haline geldi. Gerek ulaşılabilir fiyatı, gerekse de prim potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken maden, 2025'in ilk sekiz ayında değer artışında altını dahi geride bırakarak yüzde 65'in üzerinde getiri sağladı.

Yılbaşından bu yana gram fiyatı 36,4 liradan 55 liraya tırmanan gümüş, ons bazında ise son 14 yılın en yüksek seviyesini görerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu durum perakendeye de yansıdı.

Gümüş, kuyumcu vitrinlerinde daha çok görülmeye başlandı. Tezgahlarda aynı altında olduğu gibi gramlık ve kilogramlık paketli ürünler olması dikkat çekiyor. Uzmanlar gümüşe olan ilginin 2 yıldır büyüyerek devam ettiğini, altının alternatifi olarak yastıkaltına girdiğini de belirtiyor.

EN ÇOK 50 GRAM İLGİ GÖRÜYOR

Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için gümüşe erişim eskisinden çok daha kolay. İnternet üzerinden yatırım yapabilen platformların yanı sıra, birçok kuyumcu artık tıpkı altında olduğu gibi orijinal ambalajlı, sertifikalı ve barkodlu paketlerde gümüş satışı yapıyor. Bankalar ise yatırımcılara fiziki alım-satımın yanı sıra gümüş hesabı açma imkanı sunuyor.

Bu kolaylıklar, özellikle küçük tasarruf sahiplerinin bütçesine uygun olan gümüşe olan ilgiyi katladı. Piyasa verilerine göre, en çok rağbet 50 gram (3.594 TL) ve 100 gramlık mini paketlerde görülüyor. Perakende satışlar ise 1 gramdan başlayıp 15 kilograma kadar çeşitlilik gösteriyor.

SENEYE DÜĞÜNLERDE GÖRECEĞİZ

Gümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, kültürel bir dönüşümün de parçası haline geldiğini ifade eden kuyumcu Ayşe Öncel "Altın fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaşması, özellikle genç çiftleri ve aileleri alternatif arayışına itti. Gümüş, hem

estetik görünümü hem de artan değeriyle bu boşluğu mükemmel şekilde dolduruyor. Düğün takılarında gümüşe yönelik ciddi

bir talep ve ilgi başladı. Bu tahmin uzak değil, seneye 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda, bileğinde zarif gümüş takıları sıkça göreceğiz. Bu, hem ekonomik hem de tarz açısından bir tercih haline gelecek" diye konuştu

SAHTECİLİĞE DİKKAT

Uzmanlar, alım yaparken en kritik konunun ayar olduğunun altını çiziyor. Kapalı Çarşı'da kuyum esnaflığı yapan Selim Danişoğlu "Altın piyasasında maalesef karşılaştığımız ayar oyunları, kaplama yöntemiyle yapılan sahtecilik veya ağırlık hileleri, gümüş piyasası için de geçerli. Yatırımcılarımız, mutlaka güvenilir, referanslı, sertifikalı satıcılardan ve bankalardan alım yapmalı. Kapı önünde, seyyar satıcıda herhangi bir denetimi olmayan yerlerde satılan ürünlere itibar edilmemeli. Aldıkları ürünün üzerindeki saflık damgasını ve satıcının kurumsal kimliğini mutlaka kontrol etmeliler" uyarısında bulundu.

SANAYİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Gümüş, sadece kıymetli bir maden değil, aynı zamanda modern sanayinin vazgeçilmez bir bileşeni. Elektrik ve ısı iletkenliği, antibakteriyel özellikleri ve yansıtıcılığı nedeniyle güneş enerjisi panellerinden elektrikli araçlara, savunma sanayinden tıbbi cihazlara kadar birçok sektörde kritik bir role sahip. Ancak bu yoğun talep karşısında, dünyadaki bilinen gümüş rezervlerinin yaklaşık 530.000 ton olduğu ve yıllık tüketimin 25-26.000 ton seviyesinde seyrettiği düşünüldüğünde, mevcut rezervlerin sadece 25 yıllık bir ömrü kaldığı öngörülüyor.

Bu durum, gümüşü hem stratejik bir ham madde hem de değeri giderek artan bir yatırım aracı haline getiriyor.