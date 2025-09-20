Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Yılmaz Tunç: Bugünkü yargı sistemimiz yolsuzluktan hesap soruyor, hazmedilmiyor

AK Parti Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz yolsuzluktan, arsızlıktan, hırsızlıktan hesap soran, darbeci, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilmiyor" dedi.

Haber Giriş : 20 Eylül 2025 19:36
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti teşkilatların 81 ilde vatandaşla bir araya geldiğini dile getiren Tunç, bu buluşmaların amacının vatandaşı dinlemek ve onlardan alınan enerjiyle çalışmaları hızlandırmak olduğunu söyledi.

AK Parti'nin milleti dinlediği için 23 yıldır iktidarda olduğunu aktaran Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin sesine kulak vererek Türkiye'yi kalkındırdığını ve geliştirdiğini kaydetti.

"KARALAMA KAMPANYALARI YAPMAYA ÇALIŞANLARA CEVAPLARIMIZI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç, Türkiye'nin 2000'li yıllardan önceki durumu ile şu anki durumunu kıyaslayarak, Türkiye'nin sağlıktan ekonomiye, adaletten ulaşıma birçok alanda çok iyi konuma geldiğini belirtti.

Adalet sisteminde de köklü değişiklikler yapıldığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

Bugünkü yargı sistemimiz, adalet sistemimiz yolsuzluktan, arsızlıktan, hırsızlıktan hesap soran, darbeci, vesayetçi anlayışa geçit vermeyen, milli iradeye, demokratik hukuk devleti ilkesine saygı duyan bir yargı sistemidir. Bu hazmedilemiyor. Hazmedilemediği için bazı soruşturmaları siyasallaştırarak, farklı şekilde göstermeye çalışarak karalama kampanyası yapılıyor.

Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde gerilerde olduğu söyleniyor. Kim yapıyor bu endeksleri? Amerika Birleşik Devletleri eski Barolar Birliği Başkanı, kendine göre bir liste yapıyor, kurduğu derneğe kim ne kadar bağış yapmışsa onlar önde. 'Türkiye, basın özgürlüğünde İsrail'in gerisinde' diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Basın özgürlüğünde Türkiye nasıl İsrail'in gerisinde olur? Böyle bir endeks mi olur? Son 1,5-2 yılda 250'den fazla gazeteciyi öldüren bir ülkede değil basın özgürlüğü gazetecinin yaşam hakkı yok.

O nedenle Türkiye'yi karalamaya yönelik bir takım listelerle muhalefetin de eline tutuşturulan ve televizyon ekranlarında sürekli tekrarlanan bu karalama kampanyalarına karşı da uyanık olacağız. Onlara cevaplarımızı vermeye devam edeceğiz.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ BU YENİ YÜZYILDA EN GÜÇLÜ ÜLKELER ARASINDA GÖRMEK"

Erdoğan'ın milletin iradesini üstün tutarak bir yandan yatırımlar, hizmetler, diğer taraftan da reformlar yaptığını vurgulayan Tunç, Erdoğan'ın cesur ve kararlı tutumu sayesinde Türkiye'nin bugünlere geldiğini belirtti.

Bundan sonrası için de Türkiye'nin daha ileri hedefleri olduğuna işaret eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hedefimiz Türkiye Yüzyılı. Türkiye'yi bu yüzyılda dünyanın en güçlü ülkeleri arasında görmek. Bu yüzyıla Türkiye'nin damgasını vurmak. Bizim bütün hedefimiz bu. Rahmetli Özal, '21. asır Türk asrı olacak' derdi. Hedefi vardı. O da çok engellemelerle karşılaştı. Erbakan hocamızın da çok hedefleri vardı. Türlü türlü engellemeler, iftiralar. Ancak başaramadılar, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Bu temellerin üzerine Türkiye Yüzyılı inşa edilecek. Çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte Türkiye Yüzyılını ilmek ilmek dokuyarak dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını, insan haklarını daha güçlü bir şekilde savunacak.

"ÇOK ACILAR ÇEKTİ BU MİLLET"

Bakan Tunç, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olabilmesinin, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle mümkün olacağını vurgulayarak, "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasını sona erdirmek istiyoruz. Bu konuda çok mücadeleler verdik. Çok acılar çekti bu millet." dedi.

Bölgeye giden askerlerin, polislerin, öğretmenlerin şehit edildiğini, yatırımların engellenmeye çalışıldığını, şantiyelerin bombalandığını anımsatan Tunç, bu süreçte büyük ekonomik kayıpların yaşandığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖRDEN TAMAMEN ARINDIRMAK İSTİYORUZ"

23 yıldan bu yana "Terörsüz Türkiye"nin zeminini hazırladıklarını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

Milletimiz ne isterse onu yaparız. Milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Bugüne kadar atmadık. Şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir tutum içerisinde olmayız. Tüm hedefimiz o şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türkiye'yi terörden tamamen arındırmaktır. Bu sürecin bütün hedefi budur. Tam bir koordinasyon içerisinde devletimizin kurumları, bakanlıkları, herkes üzerine düşen görevi yaparak, koordinasyonu sağlayarak bu başarı sağlanabilir. Bugün Türkiye bu fırsatı yakalamıştır. Bu fırsatı heba etmemek gerekir. 'Bu fırsatı yakalamasın' diye pusuda bekleyenler var. Türkiye'nin düşmanları çok.

Türkiye'nin üzerinde planları olanlar var. Onlar terörün devam etmesini ister. Onlar 41 yılda kaybettiğimizin üzerine yine kayıplar ister. Bu süreçten nemalanmak isteyenler bu süreci sabote etmek isteyenler, kafa karıştırmak isteyenler olacaktır. Onlara karşı da uyanık olarak doğru bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Terörsüz bir Türkiye ile Türkiye vizyonunu inşa edeceğiz.

Bakan Tunç, Antalya'nın da Türkiye için önemli bir kent olduğunun altını çizerek, kent genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da katıldı.

